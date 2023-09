V letadle s prezidentem Pavlem do USA cestovala i dcera Milady Horákové

Prezident Petr Pavel a dcera Milady Horákové Jana Kánská před odletem letadla s českou delegací do Spojených států, 17. září 2023.

Prezident Petr Pavel a dcera Milady Horákové Jana Kánská před odletem letadla s českou delegací do Spojených států, 17. září 2023.

New York - Na palubě letadla, kterým v neděli do Spojených států odcestovala delegace vedená českým prezidentem Petrem Pavlem, byla i Jana Kánská, dcera Milady Horákové - političky, kterou komunistický režim v roce 1950 v tehdejším Československu popravil. Pro prezidenta to byla příležitost se s českou rodačkou, která trvale žije v USA, setkat a v klidu pohovořit, řekl novinářům Pavlův poradce Petr Kolář.

„Pan prezident ji chtěl poznat osobně,“ řekl Kolář, podle kterého Kánská kvůli nabídce, aby cestovala za oceán společně s Pavlem, pozdržela svůj odlet z Česka. Prezident jí chtěl poděkovat za podporu v předvolební kampani a jejich rozhovor byl "vřelý a příjemný", poznamenal Kolář.

Jana Kánská, která letos oslaví 90. narozeniny, je jedinou dcerou Milady Horákové, kterou komunistický režim ve vykonstruovaném procesu obvinil ze spiknutí proti republice. Horáková byla jedinou ženou popravenou v sérii podobných řízení.

Prezident Pavel a ministr zahraničí Jan Lipavský budou v USA do pátku a budou zastupovat Českou republiku na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Čeká je i další program včetně bilaterálních schůzek.