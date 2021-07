V lesním divadle v Řevnicích u Prahy se uskuteční 55. ročník festivalu Porta

Praha - V lesním divadle v Řevnicích u Prahy se od 16. do 18. července uskuteční 55. ročník festivalu folk a country hudby Porta. Nabídne recitály i autorskou soutěž. Jako hosté na festivalu vystoupí Roman Horký a Kamelot, Jiří Dědeček, Věra Martinová, Robert Křesťan a Druhá tráva, Zelenáči a další. Výsledky soutěže pořadatelé vyhlásí 18. července odpoledne. Loni se vzhledem k protipandemickým opatřením festival konal on-line, výsledky oznámili na webu festivalu.

"Riskli jsme to a pustili se do dalšího ročníku, kdy jsme neměli jistotu, jak proběhnou oblastní kola soutěže a jestli se i v posunutém termínu nedostaneme do situace, kdy budeme muset oznámit, že se festival nekoná," uvedl k letošnímu ročníku Jiří Vondráček, člen týmu Porty.

Nyní se může akcí venku účastnit až 5000 lidí, částečně i na stání. Uvnitř budov nově může být maximálně 2000 návštěvníků, přičemž kapacita může být naplněna maximálně ze 75 procent.

Soutěž se letos v některých oblastních kolech konala tradičně před porotou ale v některých kolech, z důvodu omezení koncertní činnosti, hodnotila porota soutěžící podle zaslaných video nahrávek kapel a interpretů. Celkově se přihlásilo 112 soutěžících. Videonahrávky, posuzovaly odborné poroty oblastních kol a podmínkou bylo video bez úprav, tedy jako by se hrálo před porotou.

Do finále Porty postoupilo deset finalistů a devět semifinalistů. Ti se na scéně Lesního divadla představí semifinálové porotě, která vybere jedenáctého finalistu soutěže. Hlavní finálová porota udělí 1. až 3. místo interpretační Porty a 1. místo autorské Porty.

Vítězkou loňské interpretační soutěže Porty se stala Kristína Dlouhá, která uspěla díky písni Poslední song. Cenu diváků vyhrála skupina Faux Pase Fonet za skladbu Zloděj. Cenu Obce spisovatelů za nejlepší text získala Mija Peterková, frontmanka skupiny Lee Banda, za slova k písni Než. Za nejlepší skladbu porota vybrala Písničku o cestě, jejímž autorem je Petr Melda Meluzín.Cenu Country rádia získal Radim Flender za skladbu Treperenda. Cenu Českého rozhlasu Olomouc obdržela skupina Huménečko za píseň O vojně. Cenu Svazu autorů a interpretů (SAI) vyhrála skupina Špunt za nahrávku O sobě. Hudebníci do soutěže zaslali 108 live videonahrávek, z nichž pořadatelé vybrali 14 finalistů, kteří se zároveň na webu Porty ucházeli o přízeň diváků.

Porta vznikla v roce 1967 v Ústí nad Labem, odkud musela v době normalizace odejít. Pak se konala na mnoha místech v Česku a nakonec našla zázemí v Plzni. Porta již několik let překračuje hranice ortodoxního country a folkového festivalu, kterým byla ve svých začátcích. Od roku 2008 je republikové finále v lesním divadle v Řevnicích u Prahy. Plzeň si letos připomíná slavná léta Porty, kterou v roce 1989 navštívilo v Plzni na 35.000 lidí. Sérii akcí zahájila v sadovém okruhu U Branky 8. července vernisáž s vystoupením Jaroslava Samsona Lenka.