V lednu se na mýtu vybralo 948 mil. Kč, meziročně o 6 pct více

Praha - Stát na mýtném systému v lednu vybral 948 milionů korun, loni to bylo 894 milionů korun. K růstu přispěly zejména nově zpoplatněné úseky dálnic a silnic první třídy, bez nich by byl výběr meziročně zhruba stejný. Vyplývá to z informací společnosti CzechToll pro ČTK. Mýtný systém se od ledna rozšířil o 902 kilometrů na celkem 2409 kilometrů dálnic a silnic.

Na začátku loňského prosince byl spuštěn nový satelitní systém, který nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii. Změnil se i provozovatel mýta, kterým je místo společnosti Kapsch konsorcium CzechToll/SkyToll.

Postupně se naplňuje také předpokládaný počet registrovaných vozidel v novém mýtném systému. Ke konci ledna v něm bylo přihlášeno více než 415.000 nákladních aut, což je přibližně 91 procent z celkem očekávaného počtu. Dopravci si k těmto vozidlům ke konci ledna vyzvedli téměř 338.000 palubních jednotek. Hlavní část výnosů tvořily transakce z dálnic, na úsecích silnic první třídy se vybralo 98 milionů korun. Náklady na provoz mýta se podle CzechTollu pohybují okolo pěti procent z výběrů, u starého mýta to bylo mezi 14 až 15 procenty.

Během ledna CzechToll ukončil mimořádná opatření, která zavedl po spuštění satelitního systému v prosinci. Dvojnásobnou kapacitou obchodních míst u hranic chtěl řešit očekávaný nápor dosud nezaregistrovaných dopravců. "I nadále však používáme podle potřeby na rizikových místech, jakým je například příjezd do ČR po dálnici D8, speciálně upravená mobilní registrační místa. Celkové náklady na mimořádná opatření překročila 60 milionů korun," uvedl generální ředitel CzechTollu Matej Okáli.

Nejvytíženějším mýtným úsekem na dálnicích byl v lednu úsek dálnice D1 mezi sjezdy Brno-jih a Brno-centrum. Projelo zde ve směru na Prahu 217.883 automobilů s hmotností nad 3,5 tuny. Rovněž mezi silnicemi první třídy byl nejvytíženější úsek jen o několik kilometrů dál, a to na silnici I/52 u Modřic, kde projelo v lednu ve směru na Vídeň 89.050 nákladních vozidel.

V loňském roce se na mýtu vybralo 10,94 miliardy korun, meziročně o 1,2 procenta více. Celkově nyní výběry od spuštění mýta v Česku v roce 2007 překonaly 110 miliard korun.