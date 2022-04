V Las Vegas se budou udílet hudební ceny Grammy, nejvíce nominací má Jon Batiste

Las Vegas - Týden po lehce kontroverzním udílení filmových Oscarů zažijí Spojené státy v noci na pondělí další slavnostní večer s udílením ocenění světového významu. Tentokrát půjde o hudební ceny Grammy, které budou poprvé vyhlášeny v Las Vegas, kde jsou očekávány hvězdy populární hudby jako Billie Eilish, Olivia Rodrigová nebo Jon Batiste. Posledně jmenovaný zpěvák má letos největší počet nominací - jedenáct.

Ceremonie udílení cen americké hudební akademie byla přemístěna do nevadského města kasin a zábavy Las Vegas poté, co se nemohla uskutečnit v lednu v kalifornském Los Angeles kvůli rostoucímu počtu případů covidu-19. Moderátor večera, bavič Trevor Noah, označil Las Vegas za "dokonalé místo pro slavnost". Ve víceúčelové hale MGM Grand Garden Arena se po loňském komornějším ročníku chystá velkolepá show protkaná vystoupeními hvězd, jako jsou Rodrigová, Eilish, Lil Nas X, Jack Harlow, Brandi Carlileová, Batiste, Silk Sonic, H.E.R., Chris Stapleton, Leslie Odom nebo bratři Osborneovi. Podle Noaha má jít o oslavu hudebního průmyslu, který se vrací k životu.

Rocková kapela Foo Fighters musela své vystoupení na 64. ročníku Grammy odříci, protože její bubeník Taylor Hawkins minulý měsíc zemřel. Kapela přitom může v získ pozlaceného gramofonku proměnit nominace hned ve třech kategoriích. Zesnulému bubeníkovi bude během televizního přenosu věnována vzpomínka, sdělila magazínu Variety bez podrobností televize CBS, která vysílání zajišťuje.

Popová hvězda Lady Gaga (36) se postaví na pódium podle organizátorů bez svého hudebního partnera, legendárního 95letého jazzového zpěváka Tonyho Bennetta, s nímž natočila nominované album Love for Sale. Společný počin dvojici vynesl dohromady šest nominací.

Pětatřicetiletý Američan mnoha talentů Jon Batiste jde do klání o Grammy s 11 nominacemi, a dosud spíše méně známý umělec je tak největším překvapením letošních nominací. Uspět může v žánrech R&B i jazzu nebo také v kategorii nejlepší hudební video. Album We Are koncipoval jako poctu svému rodnému městu New Orleans. Po osmi nominacích mají Kanaďan Justin Bieber a zpěvačky Doja Cat a H.E.R., po sedmi nominacích zpěvačky Billie Eilish a Olivia Rodrigová.

O cenu v hlavní kategorii - album roku - se Batiste utká s Justinem Bieberem (Justice), Billie Eilish (Happier Than Ever), Dojou Cat (Planet Her), H.E.R. (Back Of My Mind), Kanye Westem (Donda), Tonym Bennettem a Lady Gaga, Olivií Rodrigovou (Sour), Taylor Swiftovou (Evermore) a rapperem Lil Nas X (Montero).

Částečně i českým úspěchem by mohlo být vítězství skladatele Vince Mendozy. Získal totiž dvě nominace za dvě skladby z desky Freedom Over Everything, kterou nahrál společně s Českým národním symfonickým orchestrem. Se skladbou Concerto for Orchestra: Finale má šanci uspět v kategorii nejlepší instrumentální skladba a se skladbou To the Edge of Longing v kategorii nejlepší aranžmá, nástroje a zpěv.

Show se letos musí obejít bez tří významných osobností současné populární hudby. Rappera Kanyeho Westa, nyní známého i pod pseudonymem Ye, pořadatelé z programu podle amerických médií vyškrtli kvůli obavám z jeho chování. Kanaďan The Weekend ceny nadále bojkotuje a jeho krajan Drake stáhl své dvě nominace.