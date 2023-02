V Lánech začalo další z pravidelných setkání Zemana s premiérem Fialou

Lány (Kladensko) - Na zámku v Lánech na Kladensku začalo dnes v podvečer další z pravidelných setkání prezidenta Miloše Zemana s premiérem Petrem Fialou (ODS). Fotografii ze schůzky zveřejnil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Fiala přiblíží obsah jednání večer na tiskové konferenci v Praze.

Na pravidelné schůzce, které se obvykle konají zhruba jednou za měsíc, by měli oba politici probírat aktuální záležitosti včetně nedávných prezidentských voleb. Zabývat by se mohli i plány prezidenta ve zbytku jeho funkčního období, které skončí za zhruba měsíc. Zeman například uvažuje o tom, by ještě mohl určit nového předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském, kterému končí mandát v srpnu. Fiala míní, že by takový krok Zeman učinit neměl, vyvolal by podle premiéra zmatek a nejasnosti.

Fiala jednal s prezidentem v Lánech koncem listopadu. Hovořili tehdy mimo jiné o jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Fiala zhruba o měsíc později Zemanovi navrhl, aby Hladíka jmenoval, prezident to však odmítl. Hladík se stal na ministerstvu náměstkem a koalice čeká na nástup nového prezidenta Petra Pavla. Pavel opakovaně uvedl, že nemá důvod Hladíka nejmenovat, pokud na něm Fiala trvá.

Se Zemanem se Fiala sešel také při tradičním novoročním obědě, kterého se účastnily i jejich manželky.