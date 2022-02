V Lánech začala schůzka prezidenta Zemana s premiérem Fialou

Praha - Na zámku v Lánech začala schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Petrem Fialou (ODS). ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. O schůzce také informoval na twitteru. Jde o první z pravidelných setkání, která by se měla konat zhruba jednou za měsíc. Mluvit spolu budou o aktuálních otázkách. Průběh následně Fiala okomentuje na tiskové konferenci na úřadu vlády.

Na pravidelných schůzkách se prezident s premiérem domluvili na svém posledním osobním jednání během novoročního oběda. Zeman se podobně v minulosti potkával i s předchozím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Na pravidelných večerních jednáních vždy mluvili o aktuální politické situaci a řešili domácí i mezinárodní otázky.

Dá se proto očekávat, že podobná témata zazní i dnes. Mluvit by tak mohli třeba o zvládání koronavirové epidemie nebo o schvalování rozpočtu a pandemického zákona. Tématem by mohla být i krize na Ukrajině. Zatímco Fialova vláda opakovaně vyslovila Ukrajině ve střetu s Ruskem podporu a schválila i dar 4000 dělostřeleckých granátů, Zeman, který je znám svou proruskou orientací, se k situaci dosud nevyjádřil.

Fiala dnes novinářům řekl, že by s prezidentem chtěl mluvit o sporu mezi Kanceláří prezidenta republiky a Bezpečnostní informační službou (BIS) o doručení tajné zprávy týkající se výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. Podle premiéra není vhodné, když se dvě státní instituce napadají. Pražský hrad čelí podezření, že pochybil při skartování tajné zprávy o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. Hrad obvinil BIS, že zprávu doručila KPR v rozporu s platnou legislativou a "v hrubém nepořádku". Tajná služba to odmítla, připustila jen administrativní pochybení.