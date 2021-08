V Lánech začala schůzka Babiše se Zemanem, mohli by řešit šéfa BIS

Praha - Na zámku v Lánech začala schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO), sdělil ČTK mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Na pravidelném jednání chtějí politici probrat aktuální otázky. Jednou z nich by mohlo být i to, kdo povede Bezpečnostní informační službu (BIS) po skončení mandátu současného ředitele Michala Koudelky. Funkční období šéfovi kontrarozvědky, kterého Zeman dlouhodobě kritizuje, vyprší v polovině srpna.

Premiér se zatím k případnému setrvání Koudelky v čele kontrarozvědky nevyjádřil. V minulosti naznačil i variantu, že by plnohodnotné rozhodnutí mohla učinit až příští vláda. Podle představitelů opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN i vládního ANO by Koudelka měl v čele BIS pokračovat. Proti je naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Prezident Koudelku dlouhodobě kritizuje. V květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby Koudelku povýšil do generálské hodnosti.

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Z výkonu své funkce je pak šéf kontrarozvědky odpovědný vládě.

Zeman loni v rozhovoru pro Mladou frontu DNES uvedl, že Koudelka by měl být odvolán. "Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné," uvedl tehdy. Server Seznam Zprávy v neděli napsal, že Koudelka podle jeho zdrojů pravděpodobně pokračovat nebude. Babiš podle serveru prezidentovi vyhoví, aby mohl počítat s jeho podporou před říjnovými volbami, ale i po nich při jmenování nového premiéra.