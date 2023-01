V Lánech začal novoroční oběd prezidenta Zemana a premiéra Fialy

Lány (Kladensko) - V lánském zámku začalo tradiční novoroční setkání prezidenta Miloše Zemana a premiéra Petra Fialy (ODS). Stejně jako před rokem politiky u svátečního oběda doprovází manželky Ivana a Jana. Podávat se bude kachní paštika a vepřové řízečky s bramborovým salátem.

Premiérský pár do lánského zámku dorazil krátce před 13:00. Oproti loňsku účastníci oběda nemusí mít roušky. Zeman Fialovi při přivítání pochválil nedělní novoroční projev, premiér mu popřál všechno nejlepší do nového roku. Následně se Fiala se ženou podepsali do návštěvní knihy.

Tradici novoročních obědů prezidenta s premiérem v Lánech zahájil Zemanův předchůdce Václav Klaus. Jde o společenské setkání, během kterého ale často politici mluví i o politických tématech. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka bude "jistě příležitost k diskusi nad aktuálními tématy" i během dnešního oběda. Prezident s premiérem by tak mohli mluvit například o jmenování nového ministra životního prostředí. Na něj minulý týden Fiala Zemanovi navrhl Petra Hladíka (KDU-ČSL). Podle informací DeníkuN má Zeman vůči Hladíkovi výhrady.

Novoročního oběda se tradičně účastní i manželky, výjimkou byly roky 2008, 2009 a 2013, kdy tehdejší premiéři Mirek Topolánek a Petr Nečas (oba ODS) už se svými ženami nežili. V roce 2021 přítomnost Ivany Zemanové a Moniky Babišové zhatila koronavirová pandemie.

Loni na začátku ledna prezidentský pár nechal pro své hosty připravit k obědu svíčkovou, o rok dříve lánští kuchaři pro tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) nachystali pražskou šunku od kosti a lánského bažanta s nudlemi. Dnes je na menu podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka kachní paštika s omáčkou z lesního ovoce, vepřové řízečky s bramborovým salátem a citronový sorbet.