V Lahti vyhráli olympijští šampioni Niskanen a Johaugová, Novák byl patnáctý

Lahti (Finsko) - Závody klasickou technikou s intervalovým startem vyhráli na Světovém poháru v Lahti olympijští vítězové Iivo Niskanen z Finska a Norka Therese Johaugová. Český běžec na lyžích Michal Novák obsadil patnáctou pozici, jedenáctá žena ze sobotního sprintu Kateřina Janatová na 42. místě tentokrát nebodovala.

Třicetiletý Niskanen dva týdny po triumfu na klasické patnáctce v Pekingu vyhrál v domácím prostředí poosmé závod Světového poháru a poosmé na této své parádní trati. Finský běžec porazil o 17,6 sekundy vedoucího muže SP Johannese Hösflota Klaeba, na něhož přitom ještě 3,5 km před cílem mírně ztrácel.

Třetí skončil Švéd William Poromaa před dvojicí Rusů Alexejem Červotkinem a trojnásobným šampionem z Pekingu Alexandrem Bolšunovem. Vítěz sobotního sprintu Klaebo má v čele SP na druhého Bolšunova náskok už 497 bodů.

Novák dojel patnáctý s odstupem 1:21,9 minuty a na klasické patnáctce si připsal nejlepší výsledek v kariéře. Na úvod sezony v listopadu v Ruce byl na této distanci šestnáctý.

"Když jsem po včerejším sprintu zklamaně říkal, že bych si už konečně rád udělal nějakým výsledkem radost, tak dneska se mi to podařilo. Jsem s 15. místem spokojený," pochvaloval si v tiskové zprávě svazu Novák, jenž v sobotu těsně nepostoupil do semifinále sprintu a byl klasifikován jako osmnáctý.

Do intervalového závodu vyrazil nadějně a atakoval i umístění v první desítce. "Ale v poslední třetině mi začaly docházet síly. Pořád jsem se ale snažil správně dýchat, držet techniku a neklesat na mysli. Chtěl bych poděkovat servisu za skvělé lyže, které připravili v těch omezených možnostech, jaké tu tentokrát máme. Jsem rád, že jsme se sem oproti původnímu plánu vypravili. Myslím, že to stálo za to," řekl Novák.

Třiatřicetiletá Johaugová svedla na desítce těsný souboj na dálku s Ruskou Nataljí Něprjajevovou, kterou nakonec porazila těsně o 1,2 sekundy. Zaznamenala už celkově 98. vítězství v seriálu, z toho osmdesáté individuální.

Něprjajevová i díky druhému místu zvýšila vedení v SP před Američankou Jessie Digginsovou na 278 bodů. Třetí skončila stejně jako v Pekingu Krista Pärmäkoskiová z Finska.

Jediná Češka v závodě Janatová byla na začátku páté desítky na většině mezičasů. "Výsledkově to bohužel nedopadlo příliš dobře. Nedokázala jsem se dostat do vyššího tempa, i když se mi klasika letos jezdí dobře. Měla jsem výborné lyže, které skvěle stoupaly. A také fanoušci vytvořili úžasnou atmosféru. Závody s nimi jsou úplně o něčem jiném," uvedla Janatová.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Lahti (Finsko):

Muži - 15 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 33:06,5, 2. Klaebo (Nor.) -17,6, 3. Poromaa (Švéd.) -18,0, 4. Červotkin -22,0, 5. Bolšunov (oba Rus.) -24,4, 6. Nyenget (Nor.) -34,9, 7. Semikov (Rus.) -46,1, 8. Tönseth -54,1, 9. Amundsen (oba Nor.) -56,9, 10. Hakola (Fin.) -1:01,4, ...15. Novák (ČR) -1:21,9.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 27 závodů): 1. Klaebo 1375, 2. Bolšunov 878, 3. Niskanen 585, 4. Valnes 559, 5. Golberg (oba Nor.) 489, 6. Jakimuškin (Rus.) 459, ...20. Novák 262, 79. Černý 29, 83. Šeller 24, 92. Pechoušek 16, 98. Fellner 15, 114. Kalivoda 7, 124. Knop (všichni ČR) 5.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 24:28,4, 2. Něprjajevová (Rus.) -1,2, 3. Pärmäkoskiová -16,5, 4. Niskanenová (obě Fin.) -37,7, 5. Sundlingová -40,7, 6. Anderssonová (obě Švéd.) -57,2, 7. Hennigová (Něm.) -59,9, 8. Brennanová (USA) -1:02,8, 9. Olssonová -1:11,0, 10. Ribomová (obě Švéd.) -1:11,8, ...42. Janatová (ČR) -2:36,2.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 27 závodů): 1. Něprjajevová 973, 2. Digginsová (USA) 695, 3. Anderssonová 688, 4. H. Wengová (Nor.) 598, 5. Pärmäkoskiová 580, 6. Dahlqvistová (Švéd.) 529, ...38. Janatová 112, 77. Beranová 19, 89. Hynčicová 11, 108. Nováková (všechny ČR) 2.