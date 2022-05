V Kyjevě začal první proces s ruským vojákem obviněným ze zabití civilisty

Kyjev - V Kyjevě začal soud s ruským vojákem obviněným ze zabití 62letého civilisty. Jde o první takový proces od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Fotogalerie

Jedenadvacetiletý zajatý příslušník tankové jednotky Vadim Šišimarin čelí obvinění, že v prvním týdnu války zabil výstřelem do hlavy muže ve vesnici Čupachivka na severovýchodě země.

Ruský voják s oholenými vlasy a oblečený v šedomodré kombinéze je v soudní místnosti umístěný v prosklené buňce. Proces, který sleduje mnoho novinářů, má pro Ukrajinu obrovský symbolický význam, píše agentura Reuters. Vláda v Kyjevě obviňuje Rusko, že se k ukrajinským civilistům chová brutálně. Eviduje více než 10.000 možných válečných zločinů, jichž se ruští vojáci od 24. února podle ní dopustili.

Podle ukrajinské generální prokuratury Šišimarin porušil "válečná pravidla" a hrozí mu doživotí. Jde o člena kantemirovské tankové divize z Moskevské oblasti. Poslední den února údajně ukradl auto, aby společně s dalšími čtyřmi ruskými vojáky prchl poté, co na jejich kolonu zaútočily ukrajinské síly. Dojeli do Čupachivky, kde uviděli neozbrojeného civilistu, který jel na kole a telefonoval. Prokuratura uvádí, že Šišimarin dostal příkaz civilistu zabít, aby ukrajinskou armádu neinformoval o přítomnosti Rusů. Několikrát na muže vystřelil z okénka automobilu, muž zemřel na místě. Okolnosti toho, jak se Šišimarin dostal do zajetí, prokuratura nezveřejnila, neuvedla ani podrobnosti o důkazech, které vedly k jeho obvinění ze spáchání válečných zločinů, píše Reuters. Případ vyšetřovala ukrajinská rozvědka SBU.