V Kyjevě se rozezněl letecký poplach, k městu prý míří ruské pozemní jednotky

Lidé se utíkají schovat do krytu poté, co sirény v Kyjevě oznámily letecký poplach 25. února 2022. ČTK/AP/Emilio Morenatti

Kyjev - Ukrajinská metropole Kyjev dnes ráno vyhlásila letecký poplach, místní úřady vyzývají obyvatele, aby se přesunuli do nejbližších protileteckých krytů. Podle listu The New York Times se varovné sirény rozezněly rovněž ve Lvově na západě země. Na Kyjev v noci na dnešek dopadly nejméně dvě ruské rakety. Ukrajinský generální štáb ve čtvrtek pozdě večer varoval, že ukrajinská metropole je patrně hlavním cílem ruské invaze, k městu se podle zpráv médií probíjí ruské tanky, kterým nyní zřejmě ke Kyjevu zbývá asi 30 kilometrů.

Ukrajinskou metropolí dnes nad ránem otřásly dva silné výbuchy, podle poradce ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenka se jednalo o ruské střely s plochou dráhou letu či balistické rakety. Ukrajinské úřady tvrdí, že střely zasáhly mimo jiné i bytové domy, zraněno bylo asi dvacet lidí.

"Dnešek bude nejtěžší den," poznamenal Heraščenko s tím, že plánem nepřítele je proniknout s kolonami tanků ke Kyjevu přes okolí měst Černihiv a Ivankiv, tedy po obou stranách řeky Dněpru na sever od metropole. "Ruské tanky krásně hoří, když je zasáhnou naše protitankové střely," dodal Heraščenko.

Ukrajinské úřady rovněž informovaly o tom, že protivzdušná obrana sestřelila nad Kyjevem "letící objekt", který dopadl na dům a zapálil ho. Podle ukrajinských médií bylo zraněno 20 lidí. Není jasné, zda šlo o letadlo, bezpilotní letoun, či raketu.

Stanice CNN píše, že nad městem byla rovněž sestřelena ukrajinská stíhačka Su-27.

Ukrajinské ministerstvo obrany rovněž informovalo, že ukrajinské letectvo odpálilo most přes řeku Teteriv asi 50 kilometrů severně od Kyjeva, aby zpomalilo postup ruských vojsk, která míří na Kyjev od Běloruské hranice.

Prezidenta Volodymyr Zelenskyj již dříve řekl, že sebe a svou rodinu považuje za hlavní cíle ruské invaze, ale že nadále zůstává v Kyjevě. Do metropole podle něj vstoupily sabotážní jednotky ruské armády. Vyzval v této souvislosti obyvatele hlavního města, aby dodržovali zákaz nočního vycházení.

