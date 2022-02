V Kyjevě jsou slyšet výbuchy a střelba, Rusové jsou čím dál blíž

Kyjev - Druhý den ruské invaze na Ukrajinu, největší pozemní války v Evropě od druhé světové války, se soustředil na hlavní město. Střelba a výbuchy byly slyšet z různých částí Kyjeva už od rána a zněly čím dál blíže k vládní čtvrti v centru, napsala agentura AP s odvoláním na své zpravodaje na místě. "V mlze války není jasné, jak velká část Ukrajiny zůstává pod ukrajinskou kontrolou a jak velké či malé části se ruské síly zmocnily," poznamenala agentura.

Připomněla, že podle britského ministerstva obrany jsou ruské kolony postupující na Kyjev vzdáleny ještě více než 50 kilometrů od centra města. Ke sporadickým střetům ale již dochází na severních předměstích Kyjeva. Těžké boje, včetně nasazení ruských raketometů, hlásí ukrajinská média z města Ivankiv, které leží asi 60 kilometrů od metropole.

Ruská armáda uvedla, že se zmocnila strategického letiště Hostomel u Kyjeva, což jí umožnilo rychle přemístit síly k dobytí hlavního města. Rusové tvrdí, že již město odřízli od západu, což je směr, kterým se vydali mnozí z uprchlíků před invazí v kolonách aut klikatících se k polské hranici.

Situace okolo letiště Hostomel je ale nejasná: Moskva tvrdí, že ho ruské síly dobyly, zatímco ukrajinští vojáci říkají, že jej buď znovu ovládli, nebo že o letiště se stále bojuje, poznamenal zpravodaj ruské redakce BBC.

V Kyjevě je podle něj nejvíce napjatá situace ve čtvrti Oboloň na severu metropole, kde byly během dne slyšet výbuchy a odehrávaly se potyčky s diverzanty. Dobrovolníkům tam rozdávali zbraně, zatímco armádní jednotky budovaly obranné pozice na okrajích metropole. V centru několikrát během dne sirény ohlásily letecký poplach.

Intenzivní palba se soustředila na most přes řeku Dněpr, který spojuje západní a východní část města. Asi 200 ukrajinských vojáků zaujalo obranné pozice a krylo se za obrněnými vozidly a pod mostem. Další klíčový most vedoucí do hlavního města byl vyhozen do povětří, z trosek stoupal kouř, vylíčila AP.

Obyvatelé jednoho kyjevského činžovního domu se probudili do křiku, kouře a létajícího prachu. Zásah z ruského ostřelování, jak uvedl starosta, zničil část budovy a vyvolal požár. "Co to děláte? Co to je?" volal jeden z místních obyvatel Jurij Žyhanov na adresu ruských sil. Stejně jako bezpočet dalších Ukrajinců popadl, co mohl, vzal matku a utekl s kvílením autoalarmů za zády.

Jinde v Kyjevě bylo podle AP vidět tělo mrtvého vojáka poblíž podchodu. Z trosek sestřeleného letadla se valil dým mezi cihlovými domy v obytné čtvrti. Přes části mrtvého těla, nalezeného u trosek, byla přehozena černá plastová fólie. A lidé vylézali z protileteckých krytů, sklepů a metra, aby čelili dalšímu otřesnému dni.

"Všichni se bojíme a bojíme. Nevíme, co dělat, co se stane za pár dní,“ řekla dvacetiletá Lucy Vašakaová.

V Kyjevě podle videa natočeného před sídlem prezidentské kanceláře zůstává prezident Volodymyr Zelenskyj, jeho spolupracovníci a premiér Denys Šmyhal. "Bráníme naši nezávislost, náš stát. A tak tomu bude i dál. Sláva našim obráncům! Sláva Ukrajině!" prohlásil Zelenskyj.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko označil situaci za hrozivou, ruská vojska postoupila až k hlavnímu města. "Příští noc a ráno budou bez přehánění velice složité. Ruská vojska jsou už u hlavního města. Vojáci a policisté zneškodňují ve městě diverzní skupiny," napsal na sociální síti podle agentury Interfax-Ukrajina.

Ukrajinští představitelé ohlásili nejméně 137 mrtvých na ukrajinské straně a stovky zabitých na straně ruské, podle ukrajinského ministerstva obrany ruské ztráty jen dnes přesáhly tisícovku vojáků, což nebylo možné ověřit. Ruské úřady žádné údaje nezveřejnily.

Představitelé OSN oznámili 25 mrtvých civilistů, většinou z ostřelování a náletů, a odhadli, že asi 100.000 lidí opustilo své domovy. Podle odhadů by počet uprchlíků mohl dosáhnout až pěti milionů, pokud by se boje dále vyostřily.

