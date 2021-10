V Kutné Hoře odhalili pamětní desku autorovi státního znaku Loudovi

Kutná Hora - V Kutné Hoře dnes odhalili pamětní desku heraldikovi Jiřímu Loudovi, který byl jedním z nejuznávanějších evropských znalců erbů a kromě českého státního znaku a prezidentské vlajky vytvořil za svůj život zhruba dvě stovky symbolů měst a obcí.Slavnostní akce se dnes zúčastnily desítky lidí. Deska byla dnes ve 14:00 slavnostně odhalena na domě na náměstí Národního odboje, kde Louda prožil dětství a mládí.

Fotogalerie

Louda (1920 až 2015) pocházel z rodiny profesora kreslení v Kutné Hoře, později žil v Olomouci. Své první práce vytvořil za druhé světové války, kdy pobýval jako voják ve Francii a Velké Británii. Za vrchol své tvorby po stránce vlastenecké považoval Louda prezidentskou vlajku. Mimo Českou republiku si nejvíce vážil prestižní Medaile Juliana Bickerstetha, kterou dostal jako druhý cizinec v historii ve Velké Británii za knihu o heraldice nejvýznamnějších evropských panovnických rodů.

Pro rodnou Kutnou Horu Louda vypracoval návrh městského praporu, v roce 2006 byl jmenován čestným občanem města. Akce pořádané k jeho nedožitým 100. narozeninám loni narušila pandemie koronaviru, proto muselo být odhalení pamětní desky odloženo.

Louda byl členem Mezinárodní heraldické akademie se sídlem v Ženevě a dalších odborných společností. Do Francie a Británie odešel za války přes Polsko, v Británii se dostal k parašutistům. Po převzetí moci komunisty v únoru 1948 byl poslán na dovolenou a posléze z armády propuštěn. Bez soudu jej až do roku 1950 věznili na Mírově.

Po propuštění si v roce 1953 našel novou práci ve Vědecké knihovně v Olomouci, kde zůstal do roku 1976. Od té doby se plně věnoval heraldice. V roce 1968 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 do hodnosti plukovníka. V říjnu 2000 dostal od tehdejšího prezidenta Václava Havla medaili za zásluhy o Českou republiku. Zemřel 1. září 2015 v Olomouci.