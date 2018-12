Brno - Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries vážně zvažuje oživení projektu výroby letadel L 610, což je čtyřicetimístný civilní letoun. Aktuálně dokončuje velký audit dokumentace, která byla dosud léta zamčená v podniku, řekla dnes na brněnské konferenci o budoucnosti leteckého průmyslu generální ředitelka Ilona Plšková.

Letadlo vznikalo v 80. letech v tehdejším Letu Kunovice, ale do výroby se nikdy nedostalo. A to přesto, že existovalo několik prototypů a začalo se i s letovými zkouškami. Před 25 lety se letadlo dokonce představilo na výstavě v Paříži. Vývoj však skončil těsně před certifikací.

"Snažíme se opět otevřít perspektivu tohoto letounu. Díky auditu dokážeme říct, čeho jsme s tímto projektem schopni," řekla Plšková.

Důležitá bude odezva ruského trhu, který je pro společnost vyrábějící menší dopravní letadlo L 410 zásadní. Podle Plškové by obnovení projektu L610 mohlo víc oživit tradice českého leteckého průmyslu.

Firmu čekají v budoucích letech také stamilionové investice do automatizace a robotizace. Dosud se velká část práce vykonává manuálně. Je to nutnost kvůli efektivitě výroby i kvůli nedostatku lidí pro speciální dělnické profese i inženýrské pozice. "V lednu jsem chtěla mít 114 nových zaměstnanců, podařilo se to až teď v prosinci," řekla Plšková. Zmínila také, že řada mladých lidí po několika letech ve firmě odchází a chybí generace, která by mohla nahradit starší inženýry.

Firma by se chtěla víc rozrůst i na další trhy než jen ruský. Po letech dokončuje certifikaci v Číně, snaží se dostat do Indie a jihovýchodní Asie. Za loňský rok firma prodala 12 letadel a měla tržby 1,9 miliardy korun. Celkem před rokem zaměstnávala 870 lidí. Na přelomu roku získala certifikát na výrobu letounu nové generace L 410 NG.