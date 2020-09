V Kunovicích se srazil spěšný vlak s traktorem, tři zranění

Kunovice (Uherskohradišťsko) - Na přejezdu v Kunovicích na Uherskohradišťsku se dnes odpoledne srazil spěšný vlak s traktorem. Vlak podle provozovatele vykolejil, řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Policejní mluvčí Petr Jaroš uvedl, že podle prvotních informací se při nehodě zranili tři lidé, jejich zranění by však neměla být vážná. Provoz na trati je zastavený.

Nehoda se podle Drápala stala ve 13:17. "Na přejezdu v Kunovicích, který je zabezpečen pouze výstražnými kříži, došlo ke střetnutí traktoru se spěšným vlakem. Vlak jel z Brna do Starého Města. Podle informací, které jsme obdrželi od provozovatele v rámci prvotního hlášení, spěšný vlak vykolejil," uvedl Drápal.

Na místě nehody zasahovali záchranáři, hasiči i policie. "Traktor s přívěsem, malou prázdnou cisternou, vjel na železniční přejezd v momentě, kdy tudy projížděl i vlak. Podle prvotních informací jsou tři lidé zranění, ve všech případech by mělo jít o lehčí zranění. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí," řekl Jaroš.

Podle mluvčího krajských hasičů Pavla Řezníčka vystoupila většina cestujících z vlaku sama, hasiči pomáhali opustit soupravu pouze několika starším lidem. "Tři zranění byli odvezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Řidič traktoru zraněný nebyl, vlak narazil do zadní části cisterny. Při nehodě došlo k vykolejení vagonů, podle mých informací se jednalo o dva vagony. Na místo se dostavili drážní hasiči, kteří budou provádět jejich zpětné nakolejení," uvedl Řezníček. Hasiči po nehodě také rozváželi některé cestující na zastávky.

Provoz na trati číslo 340 je kvůli nehodě přerušený. Společnost Arriva vlaky, která na ní zajišťuje veřejnou dopravu, na svých webových stránkách uvedla, že v úseku mezi Uherským Hradištěm a Ostrožskou Novou Vsí na Uherskohradišťsku nasadila náhradní autobusy.

Na tuzemské železnici se v uplynulých týdnech stalo několik vážných nehod. Dva mrtvé a 24 zraněných si 7. července vyžádala čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku. O týden později narazil osobní vlak mířící z Prahy do Řečan nad Labem na kraji Českého Brodu na Kolínsku do stojícího nákladního expresu. Nehodu nepřežil strojvůdce. Minulou středu se na nádraží v Kdyni na Domažlicku srazil osobní vlak jedoucí z Klatov do Domažlic s diagnostickou soupravou tvořenou lokomotivou a měřicím vozem. Při události utrpělo zranění 22 lidí.