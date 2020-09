V Kunovicích se srazil spěšný vlak s traktorem, pět zraněných

Kunovice (Uherskohradišťsko) - Na přejezdu v Kunovicích na Uherskohradišťsku se dnes odpoledne srazil spěšný vlak Českých drah s traktorem s vlečkou. Dva vozy vlaku vykolejily, pět lidí utrpělo zranění, řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Způsobená škoda na vlaku byla podle něj vyčíslena na 400.000 korun, na traktoru na 100.000 korun a na trati na 50.000 korun, provoz je nadále zastavený.

Nehoda se podle Drápala stala ve 13:17. "Na přejezdu v Kunovicích, který je zabezpečen pouze výstražnými kříži, došlo ke střetnutí traktoru se spěšným vlakem. Vlak jel z Brna do Starého Města. V důsledku střetnutí dva vozy spěšného vlaku vykolejily," uvedl Drápal. Při nehodě podle něj utrpěli zranění čtyři cestující a vlakvedoucí. Drážní inspekce příčiny nehody vyšetřuje.

Na místě nehody zasahovali záchranáři, hasiči i policie. "Traktor s přívěsem, malou prázdnou cisternou, vjel na železniční přejezd v momentě, kdy tudy projížděl i vlak," řekl ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš. Stejně jako mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček krátce po nehodě uvedl, že podle prvotních informací utrpěli při nehodě tři lidé zranění, která by ale neměla být vážná.

Podle Řezníčka ve vlaku cestovalo zhruba 50 lidí. Většina cestujících vystoupila po nehodě z vlaku sama, hasiči pomáhali opustit soupravu pouze několika starším lidem. "Tři zranění byli odvezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Řidič traktoru zraněný nebyl, vlak narazil do zadní části cisterny," uvedl Řezníček. Hasiči po nehodě rozváželi některé cestující na nádraží. Vrácení vozů zpět na koleje zajišťují přivolaní drážní hasiči.

Mluvčí krajské záchranné služby Petr Olšan na dotaz ČTK uvedl, že záchranáři na místě ošetřili tři lehce zraněné. "Byli převezeni do nemocnice v Uherském Hradišti na chirurgickou ambulanci," řekl Olšan.

Provoz na trati číslo 340 je kvůli nehodě přerušený. Jezdí na ní spoje Českých drah a společnosti Arriva vlaky. Oba dopravci na svých webových stánkách uvedli, že mezi Uherským Hradištěm a Ostrožskou Novou Vsí zavedli náhradní autobusovou dopravu.

Na tuzemské železnici se v uplynulých týdnech stalo několik vážných nehod. Dva mrtvé a 24 zraněných si 7. července vyžádala čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku. O týden později narazil osobní vlak mířící z Prahy do Řečan nad Labem na kraji Českého Brodu na Kolínsku do stojícího nákladního expresu. Nehodu nepřežil strojvůdce. Minulou středu se na nádraží v Kdyni na Domažlicku srazil osobní vlak jedoucí z Klatov do Domažlic s diagnostickou soupravou tvořenou lokomotivou a měřicím vozem. Při události utrpělo zranění 22 lidí.