V Krupce se na demonstraci sešlo na 500 Romů, volali po větší bezpečnosti

Krupka (Teplicko) - V Krupce na Teplicku se odpoledne sešlo několik stovek Romů. Demonstranti se svolali na sociálních sítích po nedělním incidentu na místním sídlišti. Chtěli vědět, co se přesně na sídlišti Maršov stalo a dožadovali se větší bezpečnosti. Ačkoli řečník v úvodním proslovu řekl, že nejde o protiukrajinskou demonstraci, následně se řada lidí vůči Ukrajincům vymezovala. Skupina se pak vydala k místní policejní služebně. Poté, co ze služebny vyšli dva zástupci demonstrantů, kterým policisté popsali incident, se účastníci akce začali kolem 19:30 rozcházet. Zasahovat policisté nemuseli, řekla novinářům mluvčí Ilona Gazdošová. Podle odhadu policie bylo na místě zhruba 500 lidí.

Napětí v Krupce vyvolal nedělní konflikt mezi několika lidmi sídlišti. Kriminalisté obvinili z výtržnictví třiatřicetiletého muže z Moldavska, informovala dnes policie na twitteru. Cizinecká policie s mužem povede řízení o vyhoštění. Policie již dříve vyvrátila informace, které se objevily na sociálních sítích, že se nedělního incidentu zúčastnili Ukrajinci, někteří účastníci nedělního konfliktu byli podle policie podnapilí.

Na sídlišti se dnes odpoledne sešli místní Romové a přijelo i několik účastníků jiných demonstrací, které se konaly v posledních týdnech v České republice. "To, co se stalo, je hodně emotivní," řekl svolavatel demonstrace. Incidentu předcházely podle místních události, k nimž se měla policie vyjádřit. "Chceme upozornit společnost, policii, že situace není dobrá, apelujeme, aby se učinila opatření, aby k takovým situacím nedocházelo," uvedl řečník, podle kterého policie zakročila rychle a razantně.

Další řečníci vyzývali k větší bezpečnosti a ochraně romské komunity. "Když dává prezident zbraně Ukrajincům, ať dá zbraně nám, my se budeme bránit sami," řekl jeden z nich. Na to vystoupil starosta Krupky Jan Kuzma (ANO), který se snažil uklidnit situaci. Podle něj není možné vyzývat občany k tomu, aby vzali bezpečnost do svých rukou. Mezi řečníky se vystřídali místní s lidmi, kteří přijeli z Prahy a jiných měst.

Po hodině se vydali demonstranti před služebnu policie. Dva jejich zástupci vešli dovnitř. Účastníci akce poté znovu prošli několik ulic na sídlišti. Zastavovali před některými paneláky a někteří vyzývali, aby vyšli ven Ukrajinci. Na panelový dům, před kterým stál automobil s ukrajinskou poznávací značkou, naházeli několik odpadků. Poté, co došli znovu před služebnu, vyšli ven dva muži, se kterými mluvila policie. Shromážděným řekli, že pokud se něco stalo před samotným konfliktem, nikdo nepodal trestní oznámení. "Není to konec, když se něco stane, znovu se sejdeme," řekli účastníkům protestu.

Policie podle Gazdošové vyšetřuje všechny okolnosti nedělní události, tedy i to, co se stalo před samotným konfliktem. Několik lidí již vyslechla, další bude vyslýchat. "Z taktických důvodů nemohu podat bližší informace," řekla policejní mluvčí.

V červnu vzniklo napětí mezi Romy a Ukrajinci v Brně po incidentu, při němž poblíž brněnské přehrady při festivalu ohňostrojů zemřel mladý Rom. Podle nepotvrzených informací byl útočníkem Ukrajinec, policisté pouze uvádějí, že šlo o cizince. Podezřelý muž je ve vazbě. V půlce června kvůli tomuto incidentu uspořádali Romové v Brně demonstraci.

Počátkem července zasahovala policie v Pardubicích u potyčky zřejmě 18 lidí. Jeden z účastníků konfliktu byl lehce zraněn. Policie po konfliktu zadržela tři lidi, věc vyšetřuje, národnost účastníků potyčky nekomentovala. Server Romea uvedl, že šlo o konflikt mezi skupinou Romů a trojicí mužů, údajně z Ukrajiny, lehce zraněn byl podle webu jeden z Romů. V Pardubicích následující den, 2. července, protestovaly stovky Romů, kteří požadovali zajištění bezpečnosti.

Asociace Romských občanských iniciativ Evropy adresovala ukrajinskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém uvádí, že roste napětí mezi Romy a uprchlíky z Ukrajiny. Viní z toho mimo jiné českou vládu, která podle asociace neumí srozumitelně komunikovat s občany.