V krumlovském Schiele Centru vznikla další madona, v ukrajinských barvách

Český Krumlov - Madonu s dítětem v ukrajinských barvách nakreslila a namalovala v krumlovském Egon Schiele Art Centru Eva Prokopcová Išková. Malířka ji darovala ředitelce galerie, která madony sbírá a inspiruje k jejich tvorbě od 90. let různé umělce. Jejich díla pak vystavuje na fasádě domu v místech, kde kdysi madona bývala. Ukrajinská madona symbolizuje podle autorky i to, že tamní rodiny jsou teď kvůli válce rozdělené, řekla ČTK.

Obraz, který je kresba a olej na plátně, namalovala v krumlovských ateliérech, kde tráví tvůrčí pobyt. Chtěla dát ředitelce dárek k narozeninám a rozhodla se, že jí nakreslí svůj autoportrét. "Pak mi to ale přišlo hloupé a zároveň jsem v sobě měla hrozný smutek (z dění na Ukrajině). Tak jsem pomalu pokračovala, přidávala jsem pár těch kytiček a přišlo mi to s ohledem na všechny zprávy lepší," řekla malířka.

Když je smutná, nedokáže malovat vůbec, nebo maluje pomalu a těžce. Madonu s dítětem vnímá i jako symbol toho, že ukrajinské rodiny jsou od sebe oddělené. "Teď mají ty ženy pořád co dělat, ale až se někde stabilizují, dopadne to na ně ještě víc, je to dlouhodobá věc. Strašně mě to zasáhlo," řekla malířka, která se zapojila i do několika benefičních aukcí na podporu Ukrajiny.

Válka ji ovlivňuje; nedovede teď vytvořit vše, co má v hlavě. Rozhodla se, že namaluje skálu za řekou, na niž vidí z okna. "Ale ať se snažím, jak chci, nejde to a dostává se mi tam něco jiného. Třeba ukrajinská vlajka, obličeje. Nebo dělám malý obrázek a najednou (ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj. To jsem vůbec nechtěla dělat; byla jsem rozhodnutá, že nikdy nebudu poplatná nějakým zprávám. Člověk ale nemůže potlačit, co je v něm," řekla malířka, krumlovská rodačka, jež v roce 2010 namalovala madonu na fasádu galerie. Ukrajinská madona na fasádě nebude, má jiné rozměry a je to dar.

Matčina bolest je hlavní emoce, kterou z obrazu cítí ředitelka galerie Hana Jirmusová Lazarowitz. U madon dosud vnímala především mateřskou lásku, jakkoli bolest v sobě nese pieta, Panna Marie s Kristovým tělem. "Jako první jsem viděla barvy. Modrá a žlutá, to jsou jásavé barvy. Ale pak jsem viděla ty smutný oči a věřila té matce, že to opravdu strašně bolí. A to nemluvím o ztrátě dítěte; to mluvím o tom, že ho musí vzít do náruče a musí s ním stovky kilometrů pryč z domova. Neví, kde ho uloží, jestli budou mít večer co jíst. Pro mě to znamená, že všechny naše stížnosti jsou vlastně trapné. Stejně jako Eva, všichni na to narážíme každý večer ve zprávách, že ty madony prchají přes Evropu," řekla ČTK ředitelka galerie, jež nabídla i tři apartmány pro ukrajinské uprchlíky.

Jako symbol silně vnímá Mariupol - historické město, zčásti zničené. Moc si přeje, aby se přestalo střílet. "Umřelo strašně moc lidí. V novinách jsem viděla fotku krásného kluka, který už nežije. Když se blížili Rusové k Mariupolu, přihlásil se, že nechá vybuchnout most, aby nemohli dál. A už se nevrátil," řekla ředitelka. Na Ukrajině má několik známých, jimž je přes 60 let a chtějí bránit zemi. Obdivuje je.

Pro Schiele Centrum vznikají pod názvem Krumlovské madony již léta obrazy na fasádu. Zatím jich je osm, první vytvořila rakouská umělkyně Ona B., další Antonín Střížek, Jiří Surůvka, Veronika Bromová nebo Michal Singer. Od roku 2017 je na fasádě madona Romana Týce ze skupiny Ztohoven. Nápad se zrodil v 90. letech, když zakladatelé galerie procházeli Širokou ulicí a na každém domě byla madona nebo jiný svatý. "Ten náš měl místo, kde měla být madona, vymlácené. Dohodli jsme se, že tam budeme dávat madony současné. Madona je pro mě symbol mateřství a absolutní lásky," řekla ředitelka.