V Krumlově má 10 lidí COVID-19,klienti i personál sociální služby

Český Krumlov - Nemoc COVID-19 se potvrdila u sedmi klientů odlehčovací sociální služby Sovy v Českém Krumlově a tří členů jejího personálu. Nemoc byla prokázána v jedné ze dvou budov služby, a to v objektu Za Soudem. Dva klienti ve věku kolem 90 let jsou v nemocnici. Testy podstoupilo 18 klientů a 15 členů personálu, na výsledky jednoho se čeká. ČTK to dnes řekla mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.

Testy v Jihočeském kraji dnes potvrdily 16 nových případů nákazy koronavirem. Je to zatím mezi dvěma dny nejvyšší nárůst pozitivně testovaných v kraji od výskytu prvního případu. V jižních Čechách tak k 18:00 bylo 50 lidí s potvrzenou nemocí COVID-19. Novinářům to sdělila ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Český Krumlov konzultuje situaci s hygieniky i s Jihočeským krajem. "Všichni nakažení jsou izolováni, je zajištěna péče o ně, další kroky budeme podnikat dle instrukcí hygieniků," uvedla mluvčí. Dva klienti jsou v českobudějovické nemocnici. Služba Sovy je takzvaná odlehčovací služba. Nákaza se netýká druhé budovy v části Vyšehrad, kterou služba také využívá. Budova Za soudem, jak řekla mluvčí, je nyní zřejmě zavřená.

Laboratoře českobudějovické nemocnice, českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR a strakonické nemocnice dnes vyšetřily 163 vzorků od lidí, u kterých lékaři vyslovili podezření na nemoc COVID-19. Šestnáct z nich bylo pozitivních.

Více než dvě třetiny nemocných s COVID-19 v jižních Čechách tvoří takzvaní pendleři spolu s navrátilci ze zahraničí a jejich přímé či rodinné kontakty. "Žádáme všechny, kteří z jakéhokoliv důvodu přijíždějí ze zahraničí, zvláště ze zemí s vysokým rizikem nákazy, o maximální opatrnost a ohleduplnost a skutečně důsledné dodržování podmínek karantény," uvedla Kotrbová.

Mezi nemocnými je 32 žen a 18 mužů. Převažuje věk 25 až 65 let. Patnáct nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku, dvanáct je z Českobudějovicka, jedenáct z Českokrumlovska, deset z Prachaticka a dva z Táborska. "Písecko a Jindřichohradecko zatím stále vykazují nulu," uvedla v tiskové zprávě epidemioložka krajské hygienické stanice Jitka Luňáčková.

Kvůli podezření na nemoc COVID-19 jihočeští hygienici dosud vyšetřili 2227 lidí. V povinné karanténě je 1825 Jihočechů.

V Česku je 1654 případů nákazy koronavirem. Za dnešek přibylo zatím 157 nakažených. Deset lidí se dosud z nemoci vyléčilo, šest pacientů zemřelo.