V Krkonoších zahájí v sobotu sezonu na Černé hoře a Pomezkách

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Ve východních Krkonoších zahájí v sobotu zimní sezonu dva areály. Bude se lyžovat na sjezdovce v horní části Černé hory nad Janskými Lázněmi a v Horní Malé Úpě nad Pomezními Boudami. V Orlických horách by jako první mělo zahájit sezonu lyžařské středisko v Říčkách, ale až v polovině příštího týdne. ČTK to dnes zjistila od zástupců lyžařských areálů.

Lyžaři budou mít od soboty pravděpodobně k dispozici celou sjezdovku Anděl o délce 1100 metrů s asi 40 centimetry technického sněhu. Dospělí zaplatí za den lyžování 400 korun, junioři a senioři 300 korun a děti 200 Kč. Provozní doba bude od 08:30 do 16:00, otevřena bude i půjčovna lyží a další služby. Ke sjezdovce se lidé dostanou kabinkovou lanovkou z Janských Lázní, kterou se vrátí také zpět.

"Sjezdovka bude otevřena nejen o víkendu, ale i v dalších dnech. Od soboty 14. prosince bychom chtěli otevřít areál v Peci pod Sněžkou a od 21. prosince zbývající areály," řekla dnes ČTK mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.

Na Černé hoře začíná sezona v Krkonoších tradičně nejdříve. Loni se tam poprvé lyžovalo 30. listopadu, předloni 17. listopadu a v roce 2016 to bylo 12. listopadu.

Středisko SKiMU v Malé Úpě na hřebenech Krkonoš nabídne v sobotu a v neděli lyžařům spodních 500 metrů sjezdovky Pomezky. Mělo by se lyžovat po oba dny od 08:30 do 16:00, jednotné jízdné na celý den bude 300 korun. "Budeme lyžovat zatím jen o víkendu. Na další víkend 14. a 15. prosince bychom chtěli otevřít celou sjezdovku Pomezky a jet až do konce sezony. Následující víkend bychom rádi otevřeli celý areál," řekl dnes ČTK ředitel areálu Martin Buček. V sobotu by mělo zahájit provoz i kluziště na Pomezních Boudách.

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn plánuje na víkend program SkiOpening, který tradičně otevírá zimní sezonu. Středisko ale zahájí sezonu až v pátek 13. prosince.

Intenzivně zasněžují také v Říčkách v Orlických horách. "Aktuálně je zataženo, teploty jsou okolo minus čtyř stupňů Celsia. Chtěli bychom začít lyžovat v polovině příštího týdne, termín budeme upřesňovat podle aktuálních podmínek," řekl dopoledne ČTK Petr Kánský ze skicentra v Říčkách.

Meteorologové na víkend v Královéhradeckém kraji předpovídají většinou zataženo až oblačno, v sobotu od severozápadu postupně na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Nad 700 metry nad mořem by mělo sněžit. Nejnižší noční teploty by měly být mezi minus jedním až minus čtyřmi stupni Celsia, přes den pak až osm stupňů nad nulou. V Peci pod Sněžkou by mělo být přes den až dva stupně nad nulou. Podobné počasí má vydržet i v neděli jen s tím rozdílem, že sněžit by mělo až od 900 metrů nad mořem.