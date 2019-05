Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Jarní stříhání ovcí u horské boudy Jindřicha Kohouta v Javořím dole nad Pecí pod Sněžkou není atrakce pro turisty, ale nezbytnost. Má jich 79 včetně jehňat. "Stříháme jednou do roka, a to na jaře. V horských podmínkách musí mít ovce dostatečnou ochrannou vrstvu," řekl ČTK Jindřich Kohout, který žije v horské boudě z počátku 19. století.

V Javořím dole hospodaří přes 30 let, zpočátku to byly jen víkendy a sekání trávy, před 12 lety přidal ovce a trávil tam celé léto. Posledních asi šest let žije na horách trvale. "Stříhání ale neznamená jen to, že ovce se zbaví vlny. Zároveň projdou jarní ozdravnou kůrou," řekl ČTK horal.

Ovce se dočkají také očkování, zbavení parazitů, zastřižení kopyt a jehňata označkování. Pracují na tom většinou tři lidé. Sedmdesátiletého střihače ovcí s elektrickými nůžkami Jiřího Novotného si hospodář najímá. "Dnes bych měl udělat 27 ovcí. Já stříhám, druhý ovce ošetřuje, třetí zastřihává paznehty. Chlapi mi ovci také přidržují. Na jednu ovci máme průměrně asi deset minut, není to nejrychlejší, ale nespěchám. Alespoň ovce nejsou podrápané. Zatímco stříhám, ostatní dělají svou práci," řekl ČTK Novotný.

Stříhání ovcí je podle Kohouta nejnáročnější částí péče o ovce. Nejtěžší je ovci chytit a udržet ji po dobu několik minut v klidu. "Ovce na to nejsou zvyklé. Na podzim je to podobné, ale ovce nestříháme. O vlnu není zájem, většinou ji nabídneme nějakému zpracovateli. Ze začátku alespoň vykupovali kilogram vlny za asi pět korun. Tahle vlna se hodí jen do izolací," řekl ČTK Kohout.

Snaží se živit podobně jako horalé v první polovině 20. století - kombinují chov dobytka s nabídkou ubytování. V Krkonoších v širší oblasti Pece pod Sněžkou takových mnoho není. Kohout v zimě ještě provozuje nedaleko horské boudy malý vlek.

Podle něj je hospodaření v Krkonoších rok od roku obtížnější. Roční náklady na provoz hospodářství odhadl na milion korun. Ze 70 procent ho živí hospodářství, asi ze 30 procent ubytování. Bez dotací by se v Krkonoších podle něj hospodařit nedalo, činí většinu jeho nákladů. "A k tomu přibývá papírování, dotace vzhledem ke stoupající hodnotě koruny klesly, přestává to být rentabilní," řekl ČTK Kohout.

Kromě toho se začíná projevovat stále citelněji sucho, sena na trhu ubývá. "Letošní zima byla v Krkonoších dlouhá, ještě není tráva. Seno dochází, nemáme čím krmit. S naším senem si nevystačíme, je málo výživné," řekl ČTK Kohout. Budoucnost nevidí optimisticky. "Pokud to takhle půjde dál, tak to nejspíše zavřeme," dodal.