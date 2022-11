V Krkonoších po pěti týdnech opět sněžilo, teplota na Sněžce klesla pod nulu

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Ve vrcholových partiích Krkonoš po pěti týdnech opět sněžilo. Sníh v noci na dnešek pokryl především vrchol Sněžky, na níže položené hřebenové Luční boudě napadl asi jeden centimetr sněhu. Teplota na Sněžce ráno klesla k minus 1,5 stupně Celsia, pocitová teplota byla kolem minus deseti stupňů, vyplynulo z dat meteorologické stanice na Sněžce.

Na hřebenech hor byla ráno velmi silná mlha s dohledností deset až 50 metrů, uvedla horská služba.

První sníh nadcházející zimy napadl v Krkonoších 18. září, následně se sněžení do nejvyšších českých hor vrátilo ještě 28. září. Závěr října byl ale naopak rekordně teplý, třeba poslední říjnový den byly v Krkonoších ve výškách nad 1000 metrů teploty kolem 19 stupňů Celsia. Loni přišel první sníh na hřebeny Krkonoš 12. října, o rok dřív to bylo 14. října.

Dnes má být podle meteorologů v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Na horách v polohách nad 1200 metrů nad mořem může padat sníh s deštěm. Odpoledne a večer by mělo srážek ubývat, teploty by se na horách měly pohybovat od tří do šesti stupňů.

Z lanovek jsou v Krkonoších o tomto víkendu v provozu jen kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku a čtyřsedačková lanovka ze Špindlerova Mlýna na Pláně. Ve všední dny mají všechny lanovky v listopadu odstávku.