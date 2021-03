V Krkonoších platí kvůli ochraně tetřívka zákaz vstupu na 11 cest

Vrchlabí (Trutnovsko) - V Krkonoších dnes kvůli ochraně ohroženého tetřívka a dalších živočichů začala platit uzávěra jedenácti turistických cest nebo jejich částí. Zákaz vstupu na cesty potrvá do konce května. Opatření souvisí s loňským vyhlášením osmi takzvaných klidových území v Krkonoších. Na polské straně Krkonoš budou z obdobného důvodu od 1. dubna do 31. května uzavřeny čtyři cesty.

Uzavřením cest se Správa KRNAP snaží zamezit rušení citlivých druhů živočichů, především tetřívka obecného. Lidé se vyhnou místům, která tetřívci pravidelně využívají jako tokaniště, a to v nejcitlivějším období jejich toku a rozmnožování. Omezení bude platit i v dalších letech.

V terénu je zákaz vstupu na cesty vyznačen cedulemi. "Většinu uzavřených tras budou moci turisté obejít po sousedních turisticky značených cestách," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Uzavřená je například žlutě značená turistická cesta ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku, zelená turistická cesta v úseku Vosecká bouda až Labská louka a část modré turistické cesty z Davidových bud na Špindlerovku. Turisté nemohou vstoupit ani na zimní, tyčemi značenou, cestu z Malého Šišáku k Luční boudě. Uzavřena bude část naučné stezky Černohorské rašeliniště.

Podle vládních epidemických opatření k omezení pohybu mohou do hor od 1. března jen místní. Opatření by mělo platit do 21. března, pak by se do hor mohli vrátit turisté i z jiných regionů.