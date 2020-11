V Krkonoších napadlo přes 10 cm sněhu, na horských cestách sníh

Hradec Králové - V Královéhradeckém kraji v neděli a v noci na dnešek v Krkonoších a v Orlických horách sněžilo. Na hřebenech Krkonoš napadlo asi 12 centimetrů sněhu a hory pokrývá asi patnácticentimetrová vrstva. Slabší vrstva sněhu napadla i v horských střediscích. Na horských silnicích dnes ráno ležel sníh. Chemicky ošetřované silnice byly dnes ráno mokré, uvedli silničáři.

Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Na Luční boudě na hřebenech Krkonoš bylo minus sedm stupňů.

Dnes bude podle meteorologů příliv studeného vzduchu od severovýchodu slábnout. V kraji by mělo být zataženo až oblačno, ojediněle se slabým sněžením. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách od minus jednoho do minus čtyř.

Uvízlé kamiony zablokovaly silnici 1/56 v Beskydech

Dva kamiony uvízly dne ráno na zasněžené silnici 1/56, kterou v úseku mezi obcemi Bílá a Ostravice zablokovaly. Policie tam řídí dopravu kyvadlově. Vznikají kolony. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Situace podle ní vznikla nedisciplinovaností řidičů. "Vjeli na úsek komunikace, kde to není v tomto ročním období možné. Nerespektovali dopravní značení," řekla mluvčí.

Oba vozy v serpentinách u přehrady Šance uvízly. "Jeden se už podařilo odstranit. Na uvolnění druhého se pracuje. Policisté na místě řídí dopravu kyvadlově. Vznikají ale kolony," uvedl Štětínská.

Úsek silnice mezi Ostravicí a Bílou policie uzavírá v zimním období často. Na této beskydské komunikaci silničáři nesmějí s ohledem na ochranu vody v přehradě Šance používat na údržbu silnic sůl. Vozovku sypou jen drtí. Hlavně po vydatném sněžení se pak stává hůře průjezdná. Problémy v úseku mívaly v minulosti kamiony, které silnici často zcela ucpaly. Proto policie z preventivních důvodů začala vjezd kamionů v zimním období regulovat.

Dopravní komplikace mohou nastat i v dalších místech kraje. Hlavně ve vyšších polohách jsou silnice po chemickém či inertním ošetření často sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Týká se to hlavně Frýdecko-Místecka, Třinecka a Bruntálska.