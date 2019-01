Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - V nejvyšších českých horách Krkonoších napadlo za posledních 24 hodin čtvrt metru sněhu, za celý týden přibylo okolo 115 centimetrů. Hřebeny hor dnes ráno pokrývalo v průměru asi 160 centimetrů sněhu. "V Krkonoších nadále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice," uvedl Robert Dlouhý v Horské služby Krkonoše. Loni na začátku druhé lednové dekády na hřebenech Krkonoš bylo 110 centimetrů sněhu a platil druhý lavinový stupeň.

Sníh tento týden podle Dlouhého padal při silném nárazovém jihozápadním a severním větru, který masy sněhu přemísťoval na závětrné svahy. V polohách pod 1000 metrů nad mořem pak padal sníh vlhký. "Sněhové profily vykazují malou až střední stabilitu. Mohou se vyskytnout laviny z nového sněhu a laviny deskové," uvedl Dlouhý. Upozornil, že dnes bude dál sněžit, v nižších polohách hor se čekají srážky smíšené až dešťové.

Třetí lavinový stupeň je charakterizován jako značné lavinové nebezpečí. "Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení a to zejména na strmých svazích. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až dolní části svahu," uvedl Dlouhý.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) v sobotu vydala varování před vstupem do lesů. Kvůli přívalům mokrého sněhu v lesích hrozí pády stromů a větví. "Turisté by měli zvážit výlety do lesů a nevstupovat pod zavěšené či nahnuté stromy zatížené mokrým sněhem. Riziko pádu stromů je největší v západních Krkonoších, pády stromů však hrozí po celých horách," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Ročně v Krkonoších sjede několik desítek lavin. V minulých letech byl v Krkonoších dosažen nejvýše čtvrtý stupeň. Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista.