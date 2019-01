Špindlerův Mlýn (Trutnovsko)/Bedřichov/Zlín - V nejvyšších českých horách Krkonoších napadlo za posledních 24 hodin čtvrt metru sněhu, za celý týden přibylo okolo 115 centimetrů. Hřebeny hor dnes ráno pokrývalo v průměru asi 160 centimetrů sněhu. "V Krkonoších nadále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice," uvedl Robert Dlouhý v Horské služby Krkonoše. Lesní úseky na magistrále pro běžkaře v Jizerských horách nejsou kvůli padajícím stromům bezpečné. Na tato místa by neměli vyrážet, hlavně za tmy. Na běžkařku dnes v Beskydech spadl vzrostlý strom. Utrpěla vážná zranění.

Loni na začátku druhé lednové dekády na hřebenech Krkonoš bylo 110 centimetrů sněhu a platil druhý lavinový stupeň.

Sníh tento týden podle Dlouhého padal při silném nárazovém jihozápadním a severním větru, který masy sněhu přemísťoval na závětrné svahy. V polohách pod 1000 metrů nad mořem pak padal sníh vlhký. "Sněhové profily vykazují malou až střední stabilitu. Mohou se vyskytnout laviny z nového sněhu a laviny deskové," uvedl Dlouhý. Upozornil, že dnes bude dál sněžit, v nižších polohách hor se čekají srážky smíšené až dešťové.

Třetí lavinový stupeň je charakterizován jako značné lavinové nebezpečí. "Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení a to zejména na strmých svazích. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až dolní části svahu," uvedl Dlouhý.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) v sobotu vydala varování před vstupem do lesů. Kvůli přívalům mokrého sněhu v lesích hrozí pády stromů a větví. "Turisté by měli zvážit výlety do lesů a nevstupovat pod zavěšené či nahnuté stromy zatížené mokrým sněhem. Riziko pádu stromů je největší v západních Krkonoších, pády stromů však hrozí po celých horách," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Ročně v Krkonoších sjede několik desítek lavin. V minulých letech byl v Krkonoších dosažen nejvýše čtvrtý stupeň. Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista.

Na běžkařku v Beskydech spadl vzrostlý strom, je vážně zraněná

Na běžkařku ve středním věku dnes odpoledne v Beskydech na hřebenu Javorníků spadl vzrostlý strom. Utrpěla vážná zranění. ČTK to řekl náčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica. Horští záchranáři varují před pohybem mezi stromy, často nevydrží tíhu sněhu.

"K nehodě jsme ihned vypravili naše záchranáře. Měli jsme informaci, že paní se nedokáže zpod stromu sama vyprostit a je zřejmě vážně zraněna. Na místě jsme ale viděli, že ženu už vyprostili její příbuzní a další kolemjedoucí běžkaři," uvedl k zásahu Pavlica.

Záchranáři ženu vyšetřili a přítomný lékař zjistil, že běžkařka utrpěla poranění hrudníku. "Vzhledem k počasí nemohl přiletět vrtulník, rozhodli jsme se pro pozemní transport. Paní jsme tedy ošetřili, zafixovali ji do vakuové matrace a šetrně převezli naší terénní technikou k sanitce, která dorazila do nedalekého skiareálu Kohutka," dodal Pavlica.

Horská služba opět varuje před hřebenovými túrami a výlety do zalesněných horských oblastí. "Stromy jsou obtěžkány mokrým sněhem, a při nárazovém větru se lámou. Hrozí proto stálé nebezpečí úrazu od padajících větví i slabších kmenů. Včera (v sobotu) jsme se tak museli doslova prořezávat ke zraněnému skialpinistovi," řekl a dodal, že v žádném případě by se pak na horské cesty neměl vydávat nikdo osamocený.

Magistrála pro běžkaře není v lesích Jizerských horách bezpečná

Lesní úseky na magistrále pro běžkaře v Jizerských horách nejsou kvůli padajícím stromům obtěžkaných mokrým sněhem bezpečné. Jizerská o.p.s., jež má údržbu tratí na starost, běžkařům nedoporučuje, aby těmito místy projížděli, zejména po setmění.

"Nemůžeme lidem vstup zakázat, ale považujeme to už v tuto chvíli za nebezpečné," řekla ČTK ředitelka společnosti Radka Davidová. "Situace je vážná, žádáme proto všechny lyžaře, aby své plány pečlivě zvážili," dodala.

Podle ní jen na pětikilometrovém okruhu, který vede ze stadionu v Bedřichově a vrací se na něj, spadlo přes cestu minimálně osm stromů.

"Další byl na Rozmezí," dodala. Jeden z běžkařů, který vyrazil ráno, na webu kamzasnehem.cz uvedl, že cestou z Maliníku na Vládní narazil asi na 30 spadlých stromů.