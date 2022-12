V Krkonoších a Orlických horách leží na cestách ujetý nebo rozbředlý sníh

Praha - Na horských silnicích v Krkonoších a Orlických horách v Královéhradeckém kraji zůstává ujetý nebo rozbředlý sníh. Na horských cestách na severu Čech leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré. V Olomouckém kraji viditelnost místy komplikuje mlha.

Královéhradecký kraj

Na horských silnicích v Krkonoších a Orlických horách v Královéhradeckém kraji zůstává ujetý nebo rozbředlý sníh. ŘIdiči musejí být opatrní i na Náchodsku, kde na nesolených silnicích třetích tříd leží vrstva ujetého sněhu. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré, uvedli silničáři. Na hřebenech Krkonoš leží asi 15 centimetrů sněhu.

Teploty se dnes ráno v kraji při zatažené obloze pohybovaly od dvou do pěti stupňů Celsia. Na horách bylo od minus dvou do plus dvou stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo, na východě kraje a na horách by mohlo být přechodně i polojasno. Ojediněle se čeká mrholení. Teploty by se měly pohybovat od čtyř do sedmi stupňů, na horách má být od jednoho do čtyř stupňů.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji jsou již většinou zcela holé. Silničáři z nich odstranili zbytky sněhu po pátečním sněžení a vozovky chemicky ošetřili. Nadále však musejí řidiči na mnoha místech počítat se zvýšenou opatrností. Vozovky jsou většinou mokré, teploty byly časně ráno mrazivé, nyní se již šplhají nad bod mrazu. Místy viditelnost komplikuje mlha, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Vozovky jsou holé už i na severu kraje, zbytky sněhu nehlásí silničáři ani na vozovkách udržovaných inertně na Šumpersku a Jesenicku. Cesty jsou však mokré a řidiči by měli být obezřetní, uvedli správci silnic. Zvýšená opatrnost je nutná i ve vyšších polohách Olomoucka na Šternbersku.

Naopak na Přerovsku i na Prostějovsku jsou již cesty většinou suché a sjízdné bez omezení.

Zatímco na jihu kraje se teploty ještě pohybují těsně nad nulou, na severu hlásí správci cest teploty podstatně vyšší. Na Jesenicku se pohybují kolem čtyř až pěti stupňů nad nulou, na Šumpersku je to od nuly do šesti stupňů a panuje tam polojasné počasí.

Ústecký a Liberecký kraj

Na horských cestách na severu Čech leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Hlavní tahy jsou holé a vlhké, místy sjízdné se zvýšenou opatrností. Ojediněle se mohou vyskytovat mlhy. Vyplývá to z údajů na webech meteorologů a silničářů.

Teploty se budou během dne pohybovat od tří do šesti stupňů, na horách od nuly do tří stupňů. Ojediněle může mrholit, v Ústeckém kraji meteorologové očekávají nad 900 metrů na mořem místy mrznoucí srážky.