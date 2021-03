V Krkonoších a Orl. horách na cestách sníh, v noci mráz minus 15

Hradec Králové - Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Teploty se dnes ráno pohybovaly od minus dvou do minus pěti stupňů. Nejchladněji bylo v Orlických horách, až kolem minus 15 stupňů, uvedli silničáři a meteorologové. Silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností.

Královéhradecký kraj

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno suché a sjízdné bez omezení. Teploty se dnes ráno pohybovaly od minus dvou do minus pěti stupňů. Na horách bylo kolem minus osmi stupňů Celsia. Nejchladněji bylo v Orlických horách, až kolem minus 15 stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

V Orlickém Záhoří na východní straně Orlických hor před půlnocí teplota klesla pod minus 15 stupňů Celsia, následně do 02:00 vystoupala na minus pět stupňů. K téměř minus 15 stupňům teplota před půlnocí klesla v Deštném v Orlických horách. Na Sněžce v Krkonoších bylo v noci kolem minus deseti stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo se sněhovými přeháňkami, v nižších polohách i s deštěm. Teploty by se měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách má být od minus tří stupňů do nuly.

Ústecký a Liberecký kraj

Silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Na cestách v horských oblastech leží ujetá vrstva sněhu. Komunikace mohou klouzat. Vyplývá to z dopravního zpravodajství.

V nižších polohách sníh roztál a silnice jsou vymrzlé. V Krušných horách jsou cesty mokré a policisté nabádají motoristy k opatrnosti. V Jizerských horách je sníh na komunikacích krytý posypem. S opatrností je sjízdná silnice I/10 mezi Tanvaldem a hranicemi s Polskem. V části Krkonoš, která patří pod Liberecký kraj, se může tvořit náledí.

Meteorologové předpovídají na dnešek převážně zataženo, na většině území Libereckého kraje sněhové přeháňky a v Ústeckém kraji srážky sněhové nebo dešťové. Teploty vystoupí nejvýše k sedmi stupňům Celsia na jihozápadě Ústeckého kraje.