V Krkonoších a Jizerských horách lze dnes a v úterý očekávat vydatné deště

Hradec Králové - Krkonoše a Jizerské hory mohou zasáhnout od dnešních 15:00 do úterních 12:00 vydatné deště. V návětrných polohách hřebenů hor by mohlo napršet kolem 50 litrů vody na metr čtvereční. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes vydal Český hydrometeorologický ústav.

Výstraha má nízký stupeň nebezpečí. V Královéhradeckém kraji platí pro oblast Trutnova a Vrchlabí. V Libereckém kraji meteorologové čekají silné deště v regionech Jilemnice, Tanvaldu, Jablonce nad Nisou a Frýdlantu.

Při deštích mají být opatrní zejména řidiči. Na některých místech by voda při silných srážkách mohla téct přes silnice, upozorňují meteorologové.