v krizovém štábu vznikly odborné pracovní skupiny

Praha - Vedení Ústředního krizového štábu vytvořilo několik pracovních skupin, které se budou zabývat jednotlivými odbornými problémy. Vznikly týmy pro distribuci ochranných prostředků, pro jejich nákupy, mediální a zdravotní skupiny a skupina, která bude řešit dopady omezení. Přibýt by měl také ekonomický poradní tým. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který v pondělí převzal vedení štábu po epidemiologovi Romanu Prymulovi.

Jednání štábu v plénu budou podle Hamáčka jednou týdně ve středu, denně se bude scházet vedení Ústředního krizového štábu. V ní budou zástupci policie, hasičů, armády, ministerstva zdravotnictví, asociace krajů a předsedové jednotlivých pracovních skupin. Bude přijímat doporučení, která bude předkládat vládě. Jednotlivé pracovní skupiny, která budou řešit aktuální problémy, se budou scházet podle potřeby.

Ve skupině pro distribuci ochranných prostředků jsou odborníci ministerstva vnitra a zdravotnictví. Vede ji hasičský záchranný sbor. "Cílem je nastavit systém distribuce ochranných prostředků po celé České republice," uvedl ministr vnitra.

Štáb bude dodávky ochranných pomůcek koordinovat. Na jednom místě tak bude mít k dispozici údaje o objednávkách a dodávkách ministerstva vnitra i ministerstva zdravotnictví a bude moci upravovat distribuci podle potřeby. "Pokud bude ve skladech ministerstva zdravotnictví, respektive z dodávek ministerstva zdravotnictví, které jsou rezervovány pro fakultní nemocnice, někde převis, tak jsme schopni to realokovat do krajů, do systému ministerstva vnitra a obráceně," uvedl Hamáček.

Prostředky, které přilétají, jdou podle Hamáčka rovnou do distribuce. Vnitro dosud distribuovalo 18,7 milionu roušek, 3,4 milionu respirátorů a a 167.000 ochranných obleků. Nejvíce prostředků šlo do jednotlivých krajů, které mimo jiné zajišťují ochranné prostředky pro praktické lékaře. Lékárníci a stomatologové budou mít centrální odběrové místo v Praze, dodal ministr. Domovy pro seniory by také podle něj měla personálně posílit armáda či další pracovníci.

Týmy ministerstva vnitra a zdravotnictví jsou zastoupeny také ve skupině pro nákupy. Skupina bude mít přehled o tom, co je již objednáno, co je na cestě do České republiky a co má tým pro distribuci plánovat k rozvozu. "V rámci této skupiny jsme po dohodě s ministerstvem obchodu a průmyslu vytvořili speciální tým nebo podskupinu pro domácí výrobce", doplnil Hamáček. Jejím úkolem podle něj bude kontaktovat všechny výrobce ochranných a zdravotnických prostředků a připravit způsob, jak je zapojit do dodávek.

Mediální skupina bude koordinovat mediální výstupy z jednotlivých resortů. Odborná zdravotní skupina pak bude komunikovat s centrálním řídícím týmem COVID-19 pod vedením Prymuly, který na starosti projekt chytré karantény, přípravu nemocnic, otázku léků, laboratoří či zabezpečení lůžek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí budou mít na starosti skupinu, která je nyní pracovně nazvaná dopady. "Úkolem této skupiny je trochu koncepčněji se podívat na dopady krize a epidemie na naší společnost a připravovat pro vládu případná řešení a návrhy opatření," uvedl Hamáček.

Součástí struktury krizového štábu by podle ministra měl být také poradní tým ekonomů, kteří se "na situaci podívají z nadhledu". Měli by být schopni připravit plán rekonvalescence ČR poté, co nákaza a s ní přijatá omezení skončí.

Změnu v čele Ústředního krizového štábu, který řídí kroky proti šíření epidemie koronaviru, schválila vláda v pondělí. Krok kvitovala opozice, podle které měl ministr z titulu své funkce řídit štáb už od jeho ustavení.