V krizovém štábu bezpečnostní rady by měl nově být i šéf NÚKIB

Praha - Členem ústředního krizového štábu, který funguje jako jeden z orgánů Bezpečnostní rady státu (BRS) a zabývá se řešením krizových situací, by se měl nově stát i ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Počítá s tím materiál, který na pondělním jednání vlády předloží ministři vnitra a obrany. Díky opatření by mělo být Česko lépe připraveno na tzv. hybridní hrozby.

NÚKIB aktuálně patří do pěti ze šesti stálých pracovních výborů BRS. "Ministr obrany a ministr vnitra jsou přesvědčeni, že NÚKIB by měl být jako řádný člen zastoupen i v ústředním krizovém štábu, pracovním orgánu vlády k řešení krizových situací, který je zařazen do systému orgánů BRS," stojí v materiálu, kterým se bude zabývat vláda.

Štáb po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu či při hrozbě krizové situace připravuje návrhy řešení těchto situací. Jeho členy jsou zástupci devíti ministerstev, šéfové Správy státních hmotných rezerv, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ředitel sekretariátu BRS, policejní prezident, ředitel hasičů, náčelník generálního štábu armády a vedoucí kanceláře prezidenta.

Ve štábu má nyní kyberobranu na starost ministerstvo obrany. "Avšak NÚKIB, jakožto gestor kybernetické bezpečnosti, ve štábu absentuje, což by mohlo mít vliv na schopnost ČR reagovat efektivně na hrozbu vzniku či vznik krizové situace v ČR," konstatuje materiál. Materiál se má stát účinným hned v den případného schválení vládou.

Dokument změnu zdůvodňuje tím, že význam kybernetické a informační bezpečnosti narůstá. "Stejně jako nároky na schopnosti státu na hrozby tohoto typu reagovat, což dokazuje i EU a NATO kladením důrazu na incidenty v kyberprostoru v rámci cvičení orgánů krizového řízení," uvádí materiál.

NÚKIB v současnosti provizorně vede statutární náměstek Jaroslav Šmíd. Kabinet totiž v prosinci odvolal ředitele úřadu Dušana Navrátila, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho nízké odbornosti a nedostatečným manažerským a komunikačním schopnostem. Tento týden předseda vlády vyhlásil výběrové řízení na nového ředitele, který by se měl ujmout úřadu v dubnu.