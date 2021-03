V krizi jsou naděje vkládány do vědy

Není tajemstvím, že univerzity hrají ve společnosti významnou roli. Vedle edukace je to také výzkum, který přináší klíčové výsledky. Jsou to články a knížky, jindy zase patenty a další zlepšováky. Dokud ale nápady leží vědcům takříkajíc v šuplíku, nemají žádný impakt na naši společnost. Za pomoci technologického transferu se dostávají inovativní řešení z akademického prostředí do praxe, mezi nás lidi. Když přijde krizová situace, jsou naděje vkládány právě do vědy. Je to věda, která má v případě epidemií přijít s rychlou analýzou, spolehlivým testováním a očkováním.

Univerzita Karlova je jednou ze stěžejních akademických institucí podporujících Českou republiku v boji s virem SARS-CoV-2. Od začátku krize, na jaře loňského roku, pracují desítky našich vědců na hledání řešení. Významně nám v těchto snahách pomohla i Technologická agentura ČR, která uvolnila finance na speciální grantové kolo GAMA COVID.

Kromě nanovlákenných struktur, které jsou schopny se samy aktivně dezinfikovat, uvolnění univerzitního přístrojového vybavení pro testování či vývoje nových léků je v současné době asi nejviditelnějším příspěvkem technologie na testování pozitivity viru.

Technologie unikátního transportního roztoku, který zakonzervuje a inaktivuje virus, a chrání tak zdravotnický personál, vznikla v týmu profesora Stanislava Kmocha. Obratem jsme začali roztok dodávat do nemocnic. Potenciál byl však mnohem větší, spojili jsme síly s komerční sférou, přizvali jsme ke spolupráci výrobce a laboratoř a založili jsme společně univerzitní spin-off společnost GeneSpector s.r.o. Úkol byl jasný – významně navýšit testovací kapacity v českých laboratořích a chránit zdravotnický personál. Během dvou měsíců tak spatřila světlo světa výjimečná izolační a PCR sada následovaná dalšími produkty. Kapacity v laboratořích se navýšily až o 500 %. Podpořili jsme spouštění prvních odběrových míst, řešili krizové situace. Od toho tu vědci jsou, aby pomáhali celé společnosti.

Otomar Sláma, ředitel Charles University Innovations Prague