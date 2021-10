V Křižanech na Liberecku objevila žena na zahradě sošku Ježíška z 15.století

Liberec - V Křižanech na Liberecku objevila žena při práci na zahradě středověkou sošku Ježíška. Drobná plastika z pálené hlíny je podle znalce ze druhé poloviny 15. století, a poputuje proto do Severočeského muzea v Liberci. Poctivou nálezkyni Liberecký kraj odmění 8000 korunami, což odpovídá 20 procentům odhadované ceny zhruba 600 let staré sošky. Podobných nálezů není mnoho, lidé je často zatají a prodají na burzách či do soukromých sbírek, řekl dnes novinářům archeolog muzea Petr Brestovanský.

Hledači hlavně s detektory kovů podle něj doslova plundrují archeologická naleziště. "Jedná se řádově o stovky tisíc předmětů, které nám takhle mizí každý rok, většinou samozřejmě kovových. Poctivých nálezců je jen pár," doplnil Brestovanský. O to větší ocenění proto podle něj zaslouží nálezkyně z Křižan. Jde podle něj o unikátní nález sošky, která představuje malého Ježíška bez šatů, který drží v levé ruce kouli neboli sféru, která symbolizuje svrchovanou moc. Sošce chybí spodní část od půli stehen.

"Podobné plastiky v Evropě známe, ale v řádu jednotek," dodal archeolog. V Libereckém kraji se drobné plastiky Ježíška našly u Českého Dubu na Liberecku, část podobné sošky našli archeologové také u hradu Lipý v České Lípě. "Jde o votivní předmět, to jsou předměty, které sloužily k obdarování, většinou u příležitosti Vánoc nebo Nového roku. Pak mohl být tento Ježíšek součástí třeba svatého koutku nebo nějakých dřevěných jesliček, kde ležel," dodal Brestovanský.

V Libereckém kraji nejde o první nález, který kraj odměnil. Před třemi lety objevili lidé u Vysokého nad Jizerou na Semilsku stříbrný poklad z počátku 14. století. Nálezce mince z doby Václava II. a Jana Lucemburského odevzdal spolu se zlomky keramické nádoby, v níž zřejmě poklad původně byl, Muzeu Českého ráje v Turnově. Nálezci tehdy kraj vyplatil 137.000 korun. Podle náměstkyně hejtmana pro kulturu a památkovou péči Květy Vinklátové (Starostové pro Liberecký kraj) náleží nálezci podle zákona odměna v hodnotě deseti procent ceny nálezu, Liberecký kraj ji ale zdvojnásobuje. "Abychom motivovali další nálezce k odevzdání budoucích nálezů," dodala Vinklátová.