Spolek SPUNT, který letos oslavil 32 let své existence, uspořádal 25. prosince 2018 v Krásném Lese na Liberecku tradiční akci v podobě živého orloje. Pro veřejnost se představil již podesáté. Letošní novinkou bylo, že účastníci dostali texty písně Tichá noc, která vznikla před 200 lety, a společné ji zpívali s kapelou. ČTK/Petrášek Radek

Krásný Les (Liberecko) - Podesáté se v Krásném Lese na Liberecku odehrál živý orloj. Dvanáct apoštolů v podání místního spolku SPUNT zdravilo diváky z okének stodoly zdejšího mlýna. Navzdory nevlídnému deštivému počasí na jubilejní orloj dorazilo několik stovek lidí. Každý ročník nabízí nějakou novinku, ten letošní se nesl v duchu oslav 200. výročí jedné z nejznámějších vánočních koled Tichá noc. Zazněla na začátku i na konci představení.

"Vymysleli jsme, že si všichni zazpíváme na závěr Tichou noc, ale trošku jsme ztuhli," řekl ČTK majitel mlýna a jeden z organizátorů Pavel Vursta, který tradičně vystupuje v roli svatého Barnabáše s lebkou v ruce. Že apoštolové poněkud ztuhli, nebylo nic překvapivého, teploty se dnes pohybovaly jen kolem nuly a i návštěvníci byli značně prokřehlí. A apoštolové na rozdíl od nich neměli teplé bundy, čepice ani palčáky, diváky zdravili oděni jen v lehkých hnědých kutnách.

Orloj je namalovaný na přední straně stodoly a 12 apoštolů se snaží být toporní jako mechanické figury na Staroměstském orloji. Na rozdíl od nich jsou ale pohyby živých figur nepředvídatelné a u některých z nich hrozilo, že z okénka dokonce vypadnou. Kreativní nápady přihlížející vždy oceňují potleskem a smíchem. Mnozí návštěvníci přicházejí každoročně. Poprvé ale přijela do Krásného Lesa paní Andrea s dcerkou a rodiči. "Slyšela jsem o tom a jsem ráda, že jsem sem mohla přijet. Je to něco, co jinde neuvidíte. Líbilo se mi, jak věrně předvedli trhané pohyby soch na orloji," řekla.

Akce každý rok láká víc a víc lidí. "Poprvé jsme živý orloj dělali sice už v roce 2008, tehdy to ale bylo jen pro našeho kamaráda. Veřejně ho děláme od roku 2009," poznamenal Vursta. Žádnou reklamu akci organizátoři nedělají. "Nejdřív jsme to řekli sousedům a další se nabalili, kamarádi a naši přátelé a přátelé našich svatých apoštolů," dodal Vursta. Žádný jiný živý orloj o Vánocích podle organizátorů není. I když akci chystali od léta, stále jde o improvizaci. Letos poprvé měli všichni apoštolové kutnu, dřív jich měli jen šest. "V létě jsme si nechali ušít všech 12," dodal Vursta.