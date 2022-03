V Kranjské Goře vyhrál Kristoffersen, Odermatt se přiblížil velkému glóbu

Kranjska Gora (Slovinsko) - Norský lyžař Henrik Kristoffersen vyhrál i druhý obří slalom v Kranjské Goře. Druhý byl Stefan Brennsteiner z Rakouska a třetí skončil Marco Odermatt ze Švýcarska, který se výrazně přiblížil celkovému triumfu ve Světovém poháru.

Kristoffersen zvítězil s náskokem 23 setin před Brennsteinerem, Odermatt na něj ztratil 27 setin. Sedmadvacetiletý Nor si připsal 28. triumf v kariéře a potvrdil, že v Kranjské Goře se mu daří. Podesáté tam skončil na stupních vítězů a potřetí vyhrál.

Odermatt si v sobotu druhým místem zajistil vítězství v hodnocení obřího slalomu a první křišťálový glóbus v kariéře. Dnes sice nedokázal udržet vedení po prvním kole, ale i posedmé v sezoně skončil v obřím slalomu na pódiu. Čtyřikrát vyhrál a dvakrát byl druhý.

Čtyřiadvacetiletý Švýcar se navíc výrazně přiblížil celkovému prvenství ve Světovém poháru. Na prvním místě má náskok 329 bodů před Aleksanderem Aamodtem Kildem z Norska, který ve Slovinsku nestartoval.

Do konce sezony už zbývají jen čtyři závody ve finále seriálu v Courchevelu. Kilde však má už jen matematickou šanci na velký glóbus, protože do slalomu ani obřího slalomu ve Francii s největší pravděpodobností nenastoupí.

Český reprezentant Kryštof Krýzl dnes první kolo nedokončil a na postup mezi bodovanou třicítku nedosáhl ani při devátém startu v sezoně Světového poháru.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře

Muži - obří slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 2:18,13 (1:12,46+1:05,67), 2. Brennsteiner (Rak.) -0,23 (1:12,63+1:05,73), 3. Odermatt (Švýc.) -0,27 (1:12,16+1:06,24), 4. Braathen (Nor.) -0,44 (1:12,89+1:05,68), 5. Schmid (Něm.) -0,54 (1:12,38+1:06,29), 6. G. Caviezel (Švýc.) -0,68 (1:12,48+1:06,33), 7. Feller (Rak.) -0,72 (1:13,09+1:05,76), 8. McGrath (Nor.) -0,93 (1:13,29+1:05,77), 9. Meillard (Švýc.) -1,09 (1:13,20+1:06,02), 10. Kranjec (Slovin.) -1,37 (1:12,87+1:06,63) a De Aliprandini (It.) -1,37 (1:13,13+1:06,37), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 8 závodů): 1. Odermatt 620, 2. Kristoffersen 453, 3. Feller 326, 4. De Aliprandini 273, 5. Pinturault (Fr.) 260, 6. Braathen 228.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 37 závodů): 1. Odermatt 1379, 2. Kilde (Nor.) 1050, 3. Kristoffersen 874, 4. Mayer (Rak.) 836, 5. Feuz (Švýc.) 734, 6. Kriechmayr (Rak.) 640.