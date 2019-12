V Královéhradeckém kraji začala sezona, lyžovaly stovky lidí

Praha - V Královéhradeckém kraji dnes začala lyžařská sezona. Především díky technickému sněhu se mohlo lyžovat na dvou místech v Krkonoších. Na sjezdovce Anděl na Černé hoře u Janských Lázní a v Malé Úpě na Pomezních boudách dnes lyžovaly stovky lidí. ČTK to zjistila od zástupců středisek. V ČR začala zimní sezona v pátek, jako první se rozjely vleky v Jeseníkách.

Lyžaři mají na Černé hoře k dispozici celou sjezdovku Anděl o délce 1100 metrů s asi 40 centimetry technického sněhu. Bude se tam lyžovat i v dalších dnech. "Ve SkiResortu Černá hora - Pec byla dnes zahájena lyžařská sezona. První lyžaři vyrazili na sjezdovku Anděl, která pro ně byla otevřena v plné délce. Dnes na ní přijelo více než 800 lidí," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.

Provozní doba je od 08:30 do 16:00, otevřena je i půjčovna lyží a další služby. Dospělí zaplatí za den lyžování 400 korun, junioři a senioři 300 korun a děti 200 Kč. Ke sjezdovce se lidé dostanou kabinkovou lanovkou z Janských Lázní, kterou se vrátí také zpět.

Na Černé hoře začíná sezona v Krkonoších tradičně nejdříve. Loni se tam poprvé lyžovalo 30. listopadu, předloni 17. listopadu a v roce 2016 to bylo už 12. listopadu.

SkiResort Černá hora - Pec od soboty 14. prosince plánuje otevřít další sjezdovky v areálu na Černé hoře a také areál v Peci pod Sněžkou, od 21. prosince zbývající areály. Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn plánuje zahájit sezonu v pátek 13. prosince.

V Krkonoších se dnes začalo lyžovat také v areálu SKiMU v Horní Malé Úpě. Tam mají lyžaři k dispozici zatím spodních 500 metrů sjezdovky Pomezky. Na Pomezkách se bude lyžovat zatím jen tento víkend. Na další víkend 14. a 15. prosince plánují v Malé Úpě otevřít celou sjezdovku Pomezky a jet až do konce sezony. Následující víkend by pak rádi otevřeli celý areál.

"Odhadem dnes lyžovalo 300 lidí, je to docela dost na to, že jsme jeli 500 metrů. Jsme spokojeni. Bylo zataženo, teploty kolem nuly, občas sněho-déšť," řekl dnes v 16:40 ředitel areálu Martin Buček. V neděli by mělo zahájit provoz i kluziště na Pomezních boudách.

V Orlických horách by jako první mělo zahájit sezonu lyžařské středisko v Říčkách, ale až v polovině příštího týdne.

Na hřebenové Luční boudě v Krkonoších byla ráno mlha, minus dva stupně Celsia a v okolí zhruba 14 centimetrů sněhu. Kvůli silnému větru se ráno nerozjel horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.