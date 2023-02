V Královéhradeckém kraji sněží, v Krkonoších napadlo 10 centimetrů sněhu

Hradec Králové - V severní části Královéhradeckého kraje od noci sněží. V Krkonoších zatím napadlo asi osm centimetrů sněhu. Sněžení zasáhlo i vyšší polohy Jičínska a Orlické hory. Na silnicích zůstává rozbředlý nebo ujetý sníh. Řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní, vyplývá z informací silničářů a horské služby.

V Peci pod Sněžkou se po 08:00 střetlo osobní auto se sypačem. Nehoda se obešla bez zranění. "V místě je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, uvedla policie.

V Krkonoších a v severní části Náchodska by mělo sněžit i přes den. Meteorologové vydali pro severní část Trutnovska výstrahu před silným sněžením, kdy by do nedělní půlnoci mohlo napadnout 30 až 60 centimetrů sněhu. Na Náchodsku by to mohlo být deset až 25 centimetrů.

Silničáři vyjeli dnes ráno ošetřit silnice hlavně na Trutnovsku, Rychnovsku, Náchodsku a Jičínsku. Silnice v nižších polohách Královéhradeckého kraje byly dnes ráno po dešťových přeháňkách mokré.

Teploty se dnes ráno pohybovaly od jednoho do tří stupňů nad nulou, na horách bylo kolem minus dvou stupňů. Přes den by měly teploty vystoupat na dva až pět stupňů, na horách se má ochladit až k minus čtyřem stupňům Celsia. Měl by vát silní vítr s nárazy o rychlosti až přes 70 kilometrů v hodině.