V krajích je podle Hamáčka připraveno pomáhat 650 dobrovolných hasičů

Ilustrační foto - Volební štáb ČSSD během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Předseda ČSSD Jan Hamáček na závěrečné TK k výsledku voleb. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Pomáhat se zvládáním epidemie covidu-19 je připraveno 650 dobrovolných hasičů, řekl České televizi (ČT) po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Požádat o ně mohou hejtmani a krajské krizové štáby, doplnil. Epidemickou situaci považuje za vážnou, podle některých indikátorů ministerstva zdravotnictví by však mohla stagnovat.

ÚKŠ dnes schválil nasazení dalších vojáků v zařízeních, kde byla nutná jejich pomoc. Tam, kde armáda z jakýchkoliv důvodů pomoci nemůže, mohou dorazit dobrovolní hasiči. "Krajům jsme nabídli 650 dobrovolných hasičů, kteří reagovali na oslovení. Jednotlivé krajské krizové štáby vyhodnotí požadavky, jsou to zase výpomocné práce, to samé, co dělá armáda," uvedl Hamáček.

O kolik hasičů požádají, záleží na jednotlivých hejtmanech a jejich krizových štábech. "V každém kraji jsou hasiči připraveni. Pokud by nestačila kvóta dobrovolníků z daného kraje, vstoupí do toho generální ředitelství (hasičů) a můžou tam poslat hasiče i z jiných krajů," doplnil Hamáček. Všech 650 dobrovolníků je připravených k okamžitému nasazení.

Ve čtvrtek podle Hamáčka bude zahájen rozvoz sad na další testování do škol. Dodavatele obou částí soutěže na dodávku antigenních testů do škol vybrala Správa státních hmotných rezerv (SSHR) minulý pátek. Podle plánu pokračuje i zakázka na únorové testování ve státní správě, řekl Hamáček. "Dnes by měla být vyhodnocena," dodal.

ÚKŠ vyhodnocoval aktuální epidemickou situaci, kterou považuje Hamáček za vážnou. "Podle informací ministerstva zdravotnictví ale některé indikátory ukazují, že by mohla epidemie začít stagnovat, že bychom mohli být na vrcholu," řekl Hamáček. Uvažovat o zpřísnění opatření by podle něj bylo namístě, pokud by se ukázalo, že stagnace či pokles epidemie nejsou trendem, ale jen chvilkovým výkyvem.