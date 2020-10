V krajích budou vyčleněny hotely pro lidi v karanténě a pozitivní

Praha - V každém kraji by měly být vyčleněny dva hotely - jeden pro nenakažené lidi v karanténě či pacienty, kteří se vrátí z nemocnice a již nejsou pozitivní na covid-19, druhý pro pozitivní pacienty, kteří nevyžadují lékařskou péči. ČTK to dnes sdělila mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nicole Studená.

"Kapacity se vytvářejí na úrovni Ústředního krizového štábu ve spolupráci s krizovými štáby krajů. Plánovány jsou vždy dva hotely na kraj s kapacitou 50 - 100 osob. První hotel je negativní a druhý je pro případ, kdy se v hotelu vyskytne pozitivní osoba," popsala Studená. Pozitivní pacient bude přemístěn buď do zdravotnického zařízení, domů, nebo právě do druhého hotelu podle toho, jak se u něj onemocnění projeví. Konkrétní detaily řeší hasiči s ministerstvem práce a ministerstvem zdravotnictví.

Obsluha v hotelích bude podle mluvčí fungovat na základě pracovní povinnosti. Podle serveru Seznam Zprávy se nepočítá se stálou přítomnosti sester a lékařů, ale spíše sociálních pracovníků. "My nevytváříme žádné další zdravotnické zařízení. Není to pro lidi, kteří potřebují akutní lékařskou péči. Jen v případě, že tam budou třeba důchodci, tak by tam jednou za čas přišel obvodní lékař," řekl serveru náměstek generálního ředitele hasičů Daniel Miklós.

Kromě dvou vytipovaných hotelů budou v záloze podle Studené ještě další dva pro případ potřeby, ty ale nebudou do provozu uváděny ihned. Pobyt v hotelu si budou samoplátci hradit sami, cenu a rozsah služeb řeší sbor ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací, uvedla mluvčí.

Problematiku lůžkových kapacit řeší podle Studené Integrovaný centrální řídící tým, který ověřuje a vytváří kapacity v nemocnicích a dalších lékařských zařízeních. Ústřední krizový štáb pak koordinuje přípravu ubytovacích kapacit nezdravotního typu pro negativní lidi vracející se z nemocnice, kteří se nemohou vrátit do svého bydliště nebo pro osoby v karanténě, které ji nemohou absolvovat doma.