V kostele v Bozkově na Semilsku mají po deseti letech funkční původní varhany

Bozkov (Semilsko) - Zvuk vzácných varhan mohli dnes po deseti letech slyšet účastníci mše v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově na Semilsku, který nese přízvisko Královna hor. Nástroj z poloviny 19. století patří k nejcennějším v litoměřické diecézi, byl ale v havarijním stavu a na jeho opravě se pracovalo od roku 2013. Stála přes 5,5 milionu korun.

Fotogalerie

"Je to radost, že člověk může uslyšet nanovo krásný hlas těch vzácných bozkovských varhan," řekl dnes ČTK bozkovský farář Krzysztof Mikuszewski. Za neuvěřitelné považuje, že se to vůbec podařilo. "Obzvláště, když člověk slyšel tu částku pět, šest milionů v době, kdy měla farnost na účtě tak 5000 korun," dodal.

Skoro polovinu potřebné sumy zaplatil Liberecký kraj, přispělo i ministerstvo kultury a zbytek se podařilo získat od dárců a výtěžků z koncertů. "Obdivuji celé toto dílo rekonstrukce varhan, protože trvalo deset roků a za těch deset let se nasbíral patřičný obnos 5,5 milionu korun. To je velká suma, ale vybralo se to právě díky dobrodincům," řekl dnes litoměřický biskup Jan Baxant při žehnání a svěcení varhan.

Nástroj z roku 1852 je jedním z prvních děl význačného albrechtického varhanáře Josefa Predigera. Varhany ukrývají 24 rejstříků a 1298 píšťal. "Tyto varhany jsou takovým velmi vydařeným konglomerátem mladíka, který se to během toho procesu v podstatě ještě učil. Takže pan Michek, který varhany restauroval, odhalil různé všelijaké až jakoby nesmysly nebo chyby, ale všechno se dalo napravit. A myslím si, že současný stav varhan je výborný. Byly odstraněny nestylové doplňky, nestylové dodatky a naopak to, co by tam mělo být, tak to tam bylo zpátky dodáno," řekl ČTK organolog litoměřické diecéze Radek Rejšek.

Nástroj byl před záchranou už na hranici životnosti a bez zásahu restaurátorů hrozilo, že se rozpadne. Varhany byly silně napadené červotočem, který některé dřevěné píšťaly prakticky zničil. První etapa prací byla proto zaměřena na ošetření proti dřevokaznému hmyzu. Následovala druhá etapa zaměřená na zrestaurování cínových píšťal. "Pokud varhany někdo nějakým způsobem nepoškodí, nezapálí, nerozštípe, nerozmlátí mechaniku, nerozkrade píšťaly, tak by měly vydržet několik generací," dodal Rejšek.

Varhany jsou v bohatě zdobeném kostele z konce 17. století, který se na české poměry těší velkému zájmu věřících. "Je nás kolem 40 z Bozkova a okolí, kteří pravidelně chodí. A na mše svaté v neděli chodí od 40 do 80 lidí a v létě možná ještě víc. To je spojené s turisty. Tady jsou Bozkovské jeskyně, okolí krásné, tak mnohokrát i turisté, kteří přijedou, přijdou na mši svatou nebo si prohlížejí kostel," řekl farář.

Renovací varhan práce na kostele podle něj nekončí. Aktuálně prochází rekonstrukcí boční oltář svatého Blažeje. "Doufáme, že za rok dva už bude dokončen a pak bychom pokračovali druhým oltářem svatého Tadeáše," dodal.