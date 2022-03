V kostele na Českolipsku bude vystaveno bezmála 100 děl Bořka Šípka

Cvikov (Českolipsko) - Slavné vázy či lustry, ale i svícny, poháry nebo porcelán od Bořka Šípka jsou nyní v prostoru Křišťálového chrámu kostela v Kunraticích u Cvikova na Českolipsku. Návštěvníci kostela je budou moci obdivovat od pátečního podvečera, kdy začne dvouměsíční retrospektivní výstava věnovaná tomuto světově proslulému architektu, designéru a vizionáři. Vystaveno bude bezmála 100 děl, řekl ČTK producent výstavy David Sobotka, který v minulosti s Šípkem dlouhodobě spolupracoval.

Světově uznávaný tvůrce zemřel před šesti lety ve věku 66 let. Kromě své architektonické tvorby proslul podle Sobotky také jako autor originálních skleněných objektů a ovlivnil řadu svých následovníků. "Nechci hanit slovo design v současných souvislostech, ale když si to vezmete, tak dnes máte design napsaný skoro všude. A Bořek Šípek pocházel z krásné doby, kdy slovo design znamenalo něco zvláštního a on byl zcela určitě jeden z těch pionýrů, kteří toto slovo provázeli a pilovali," řekl Sobotka. Šípek podle něj dokázal lidi kolem sebe inspirovat. "Byl to vizionář, který přicházel s nápady, nad kterými jsme jako skláři kroutili nápady a říkali: Bořku, jak to uděláme? A ono to vždycky šlo, kupodivu," dodal.

Vázy a další objekty od Šípka se podle něj staly ikonickými a kultovními díly 20. a 21. století. Řadu z nich se podařilo pro výstavu v Kunraticích získat. Vystavená tak bude i Česká váza z 80. let minulého století či váza pro císaře módy Karla Lagerfelda. Nepřehlédnutelný bude i lustr Rudolf I. vytvořený pro obrazárnu Pražského hradu. Za prezidenta Václava Havla byl Šípek hlavním architektem Pražského hradu a Šípka pojilo s Havlem dlouholeté přátelství. Společně také například vytvořili vázu Millennium. I ta je na výstavě stejně jako váza Neuchopitelný Šípek, která vznikla dle návrhu Havla pro Šípka.

Vernisáž se koná v pátek od 16:00 pro pozvané hosty a od 17:00 pro veřejnost. Součástí vernisáže bude také společná tvorba jedné ze slavných Šípkových váz. Začne po 17:00 ve zdejší huti Jiřího Pačinka v podání sklářských mistrů, kteří na počátku 90. let minulého století vytvořili první Šípkův umělecký tým pod názvem Ajeto.