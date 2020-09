V Košťanech na Teplicku hoří hala s papírem

Košťany (Teplicko) - V Košťanech na Teplicku dnes večer zachvátil požár halu s papírem. Budovu oheň zasáhl celou a propadla se střecha, řekli ČTK pracovníci operačního střediska hasičů. Na místo dorazilo už 12 hasičských jednotek. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu, který je určen mimo jiné pro požáry podnikových areálů a situace, v nichž je nutno koordinovat větší množství hasičů.

K hořící hale vyjížděli hasiči kolem 19:15. Na místo dorazila i výšková technika. Zraněn nebyl při požáru nikdo. Příčina vzniku požáru ani možná výše škod zatím nejsou známy.

Jiná hala s papírem hořela na Teplicku už v noci na dnešek, a to v Novosedlicích, které leží jen několik kilometrů od Košťan. Hasiči tam podle webu krajských hasičů vyjížděli ve čtvrtek zhruba ve 23:00 a s ohněm bojovali téměř do dnešních 05:00. Požár balíků papíru v objektu novosedlické papírny likvidovaly čtyři hasičské jednotky. Hasiči papír rozhrabávali a vyváželi nakladačem. Co bylo příčinou vzniku požáru, zatím neuvedli.