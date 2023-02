V kolínské automobilce Toyota začala odstávka výroby, využije ji i ke školení

Kolín - V kolínské automobilce Toyota dnes začala odstávka výroby, linky se zastavily s poslední noční směnou. Zastavení výroby kvůli nedostatku komponentů potrvá podle mluvčího automobilky Tomáše Paroubka téměř celý únor. Znovu by se měli zaměstnanci vrátit k linkám poslední únorový týden, přesné datum zatím automobilka nezná. Zaměstnanci dnes nepřišli do práce k linkám, kam jich na první ranní směnu od 6:00 přichází obvykle kolem 850, ale například na školení nebo údržbu. Po 8:00 jich vrátnicí do areálu prošlo téměř 720, hlavní parkoviště u továrny je zaplněné ze dvou třetin.

Zástupci odborů se o možné odstávce dozvěděli zhruba v polovině ledna na mimořádných schůzkách. "Bylo nastíněno několik variant, jak se to může řešit, bohužel ve finálo to dopadlo takhle špatně, jak to dopadlo," řekla ČTK předsedkyně odborů automobilky Martina Kleimodová. Ztrátu podle ní pocítí zejména firma, zastavení už se podle ní nikdy nedožene.

Podle kolektivní smlouvy dostanou zaměstnanci 80 procent z průměrného platu. Smlouva mimo jiné garantuje takzvané minusové směny. "Z platu dostaneme prakticky vše, kromě příplatků, a až díly budou, tak to dopracujeme, konto pracovní doby nám umožňuje jít do takzvaných minusových směn," doplnila Kleimodová. Pracuje na lisovně, v automobilce je 15 let. Odstávku zaměstnanci znají například z roku 2021, kdy se linky zastavily v době covidu kvůli nedostatku čipů zhruba na pět týdnů. Většina z nich ale nebude po celý čas doma, čekají je například školení a obnova licencí. "A někteří si odpočinou, v regionu jsou jarní prázdniny, takže budou doma s rodinami," doplnila.

Takzvané minusové směny umožňuje zaměstnancům rozvržení práce podle konta pracovní doby. "Pokud pracujeme v kontu pracovní doby, můžeme jít do minusu, z fondu se nám teď odečte osm hodin, které sice neodpracujeme, ale dostaneme za ně zaplaceno, v budoucnu je pak zaměstnavateli odpracujeme, až to situace dovolí," řekla. Takzvanou plusovou směnu pak může dostat zaměstnanec přidělenou pouze jednu za měsíc. Vyrovnávací období, kdy by se měly směny dorovnat, je v automobilce podle kolektivní smlouvy 52 týdnů.

Ukrajinec Serhej pracuje v automobilce tři roky. Do podniku dnes ráno přijel jen jako doprovod manželky, která šla na lékařské vyšetření. "Máme minusové směny, budeme si to muset odpracovat, ale těch pak bude hodně," řekl ČTK.

Výrazný vliv bude mít odstávka podle Kleimodové i na dopravu v Kolíně, při střídání směn bývá přetížený hlavní tah přes město, například Nový most. Řada zaměstnanců žije v ubytovnách a bytech na opačné straně města. "Cesta z firmy na druhou stranu města je pak i na 40 minut," řekla Kleimodová. Klidnější bude i přivaděč od dálnice, ubyde větších aut, které vozí díly.

Podle Paroubka život v areálu následující týdny neutichne. "Najeli jsme na standardní odstávku, během ní je třeba udělat spoustu věcí, dělají se různé údržby, investice a úpravy linek, zaměstnanci se budou trénovat a školit," řekl. Odstávka se podle něj mnohem více dotkne dodavatelů, zejména menších firem. "Jsme navázaní na malé rodinné firmy, které můžou být v tom třetím čtvrtém sledu, pro ně to může být mnohem komplikovanější," doplnil. Automobilka podle něj může po ukončení odstávky dohnat výrobu například přidáním páteční noční směny.

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic zaměstnává v Kolíně zhruba 3600 lidí. Pracují v třísměnném provozu od pondělí do pátku. Automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba 1000 aut. Loni navýšila po dvou slabších letech produkci zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202.000 vozů modelů Yaris a Aygo. Do rozšíření výroby v Ovčárech investovala v letech 2018 až 2021 zhruba 4,5 miliardy korun. Od roku 2021 se vyrábí model Yaris, od loňska model Aygo X.