V koalici zatím podle Jurečky není shoda, komu všemu se má zvýšit rodičovská

Praha - Vládní koalice zatím nemá shodu na tom, kterých rodin by se mělo týkat plánované zvýšení rodičovské a jak zpětně by se přidání mělo vyplácet. Novinářům to dnes na sněmu Hospodářské komory řekl ministr práce a předseda lidovců Marian Jurečka. Podle něj se předsedové koaličních stran na záměru zvednout rodičovský příspěvek shodují a snaží se o to, aby novelu s úpravou kabinet schválil a Sněmovna začala projednávat do vládních prázdnin. Jurečka už dřív řekl, že bude prosazovat navýšení nejpozději od ledna. Politici zmiňují přidání o 50.000 korun.

"My stále jednáme, protože nejsou dořešeny ty technické záležitosti, které se týkají například otázky, které části rodičů se to bude týkat, nakolik zpětně... Ta debata není úplně jednoduchá, jsou to náklady, které jdou do řádu miliard korun. Také musíme řešit to, kde prostředky vezmeme, kde dokážeme uspořit," uvedl ministr.

Změnu má upravit novela o státní sociální podpoře. Jurečka už dřív řekl, že by ji chtěl předložit do konce května či na přelomu května a června. Navýšení by mělo být nejpozději od ledna příštího roku. Dnes šéf resortu práce zmínil, že se koaliční politici snaží o to, aby rozhodnutí vlády o návrhu zákona padlo a projednávání ve Sněmovně začalo do vládních prázdnin.

Rodičovská se naposledy zvedla v roce 2020 o 80.000 korun na celkových 300.000 korun. Rodiče mohou sumu čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku. Loni výdaje činily 33 miliard korun, v roce 2019 při vyšším počtu dětí 24,5 miliardy korun.

Podle studie pětice výzkumníků Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR přidání před třemi lety nevedlo ke zvýšení měsíční částky, ale k delšímu čerpání. Poklesl podíl matek, které se zapojily do práce. Pro společnost to znamenalo další náklady.

Někteří politici mluví o tom, že rodičovská má rodiči nahrazovat výdělek. Experti ale poukazují na to, že v Česku si lidé na náhradu mzdy či platu v době rodičovského volna pojistné neodvádějí. Rodičovská patří mezi dávky státní sociální podpory.

Před růstem výdajů státu varuje Národní rozpočtová rada (NRR) i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ta doporučuje rodičovskou zkrátit. Poukazuje na to, že Česko má ve srovnání s ostatními státy dobu rodičovského volna dlouhou. Radí výrazně zvýšit dostupnost školek a jeslí.

Česko mělo už loni na začátku srpna zavést také takzvaný střídací bonus, tedy dvouměsíční rodičovskou s dostatečně vysokým příspěvkem pro druhého rodiče. Počítá s tím evropská směrnice o slaďování práce a rodiny. ČR měla na uvedení do praxe přes tři roky, termín nedodržela. Mohou za to hrozit pokuty. Původně se plánovalo, že by se navýšení rodičovské využilo na tento bonus. Jurečka ČTK před nedávnem řekl, že zavedení tohoto nového opatření s přidáním souviset teď nebude.