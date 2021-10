V Klenčí pod Čerchovem opravili památkově chráněná barokní boží muka

Klenčí pod Čerchovem (Domažlicko) - Památkově chráněná barokní boží muka z druhé poloviny 17. století opravili v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Žulová boží muka jsou nejstarší sakrální památkou chodského městysu, památkově chráněná jsou od roku 1958. Říká se jim Lomikarova boží muka podle někdejšího místního šlechtice Lamingena, přezdívaného Lomikar, o němž a o chodském povstalci Janu Sladkém Kozinovi psal v románu Psohlavci Alois Jirásek."O opravu jsme usilovali víc než deset let," řekl dnes ČTK zastupitel a předseda Výboru pro rozvoj obce - městyse Jiří Anderle.

Takzvaná kapličková boží muka stojí na někdejším rozcestí u bývalé hlavní cesty od zámku v nedalekém Trhanově. Tvoří je čtyřboký podstavec, na něm je na desce osazený toskánský sloup s kapličkovým nástavcem ve vrcholu. Na bocích kapličkového nástavce byly kovové desky s obrázky. Téměř pět metrů vysoká boží muka byla nahnutá a poškozená kořeny stromů, porostlá mechem a lišejníky a ušpiněná od zrezlých kovových desek, popsal ČTK jejich stav restaurátor Jaroslav Šindelář, který se svým otcem památku opravoval.

Restaurátoři v červenci stavbu demontovali, žulové části očistili, staticky zajistili a doplnili o chybějící části, kovové destičky nahradili kvůli větší trvanlivosti měděnými. Na nich jsou nyní nově obrazy Panny Marie s Ježíškem, ukřižování Krista, obraz piety a obraz svatého Martina, jemuž je zasvěcen kostel v Klenčí. "Nebyla dochovaná žádná původní dokumentace, při tvorbě obrazů se vycházelo z analogických staveb a s přihlédnutím k místním reáliím," řekl Šindelář. Na místo se Boží muka vrátila v minulých dnech, místní lidé k nim do země uložili několik předmětů připomínajících dnešní dobu.

Podle tradované pověsti nechaly klenečská boží muka spolu s dalšími dvěma až třemi postavit Lamingenovy dcery jako pokání za činy svého otce. Je to ale zřejmě jen pověst, domnívá se Anderle. Dodnes se kromě božích muk v Klenčí dochovala úplně stejná boží muka v Trhanově. Ta ale nesou letopočet vzniku 1680, což bylo ještě 16 let před Lamingenovou smrtí, řekl Anderle. Vzhledem k podobnosti obou památek usuzuje, že i muka z Klenčí pocházejí z roku 1680. "Od té doby nebyla zřejmě nikdy pořádně opravovaná, možná je někdo očistil, zřejmě se vyměnily obrázky na vrchu, protože železné destičky s obrázky by 340 let do dneška nevydržely," řekl Anderle.

Kromě opravy božích muk skupina místních usiluje i o opravy dalších sakrálních památek v Klenčí. "Chtěli bychom opravit 'Mlynářuc' kříž pod Klenčím z roku 1842, kříž nad Klenčím z roku 1841, kříž k upomínce požáru horního Klenčí z roku 1885, uvažuje se tak o obnově sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1715 do původní podoby," dodal Anderle.