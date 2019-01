Ilustrační foto - Most přes Kerčský průliv.

Ilustrační foto - Most přes Kerčský průliv. ČTK/AP/neuveden

Moskva - Nejméně deset námořníků dnes zahynulo při explozi a požáru dvou lodí plujících v Kerčském průlivu pod tanzanskou vlajkou. Oznámila to ruská agentura TASS, podle níž bylo na obou lodích celkem 31 lidí. Čtrnáct námořníků se přivolaným ruským lodím podařilo zachránit, osud ostatních zatím není jasný.

Požár podle dosavadních informací vyvolal výbuch, k němuž došlo při přečerpávání plynu z tankeru do druhého plavidla. Oheň zachvátil obě lodi, členové posádek vyskakovali z hořících lodí do moře, jehož teplota se pohybovala čtyři stupně nad nulou. Do záchranné akce se zapojilo kolem deseti ruských lodí, uvádějí ruské zdroje.

Plavba v průlivu oddělujícím Černé a Azovské moře se nezastavila. Obě lodi při přečerpávací operaci kotvily v mezinárodních vodách. Posádku lodí tvořily podle nepotvrzených zpráv Turci a Indové.