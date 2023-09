V kempech klubů NHL je 68 českých hokejistů

New York - Přípravných kempů před startem NHL se účastní 68 českých hokejistů. Nejvíc jich je pět v San Jose, kde jsou obránci Jan Rutta, Radim Šimek a útočníci Tomáš Hertl, Adam Raška a Filip Zadina. Žádní Češi nejsou v kádrech Edmontonu, Philadelphie a Washingtonu.

Celkem 52 hráčů má s kluby NHL kontrakt. Nechybí mezi nimi ani brankář Pavel Francouz z Colorada, který absolvuje rekonvalescenci po operaci přitahovače, či jednadvacetiletý útočník Pavel Novák z Minnesoty, jenž celou minulou sezonu vynechal kvůli léčbě rakoviny. Na zkušební kontrakt je v kempu Pittsburghu obránce Libor Hájek, který má za sebou 110 utkání v NHL za New York Rangers.

Draftovanými hráči, kteří ještě nemají podepsanou v NHL smlouvu, jsou gólmani Jan Bednář z Detroitu, Jakub Vondraš z Caroliny, obránci Vojtěch Port z Anaheimu, Jiří Felcman s útočníkem Marcelem Marcelem z Chicaga a další forvard Martin Ryšavý z Columbusu. Bednář, Marcel a Ryšavý by měli působit na farmách, Felcman v juniorce švýcarského Langnau, Port v Edmonton Oil Kings ve WHL a Vondraš v Sudbury v OHL.

Smlouvu v AHL mají nedraftovaní gólman Pavel Čajan na farmě Columbusu v Clevelandu, obránce Šimon Kubíček v záložním týmu Winnipegu v Manitobě a útočník Ivan Ivan na farmě Colorada Avalanche v týmu Colorado Eagles také v AHL.

Jako nedraftovaní hráči bez kontraktu v NHL či AHL byli na kemp přizváni do Detroitu gólman Lukáš Matěcha z Tri-City z WHL s útočníkem Matyášem Melovským z Baie-Comeau z QMJHL, do Montrealu brankář Jan Špunar z Portlandu z WHL, do Anaheimu Tomáš Suchánek z Tri-City, do Tampy Bay forvard Gabriel Szturc, který naposledy hrál v Kelowně ve WHL, do Arizony obránce Lukáš Heš, jenž míří ze Zlína do Rimouski do QMJHL.

Přehled českých hráčů v kempech klubů NHL: Východní konference: Atlantická divize: Boston Bruins: Jakub Zbořil (obránce), Jakub Lauko, David Pastrňák, Pavel Zacha (všichni útočníci). Buffalo Sabres: Jiří Kulich, Lukáš Rousek (oba útočníci). Detroit Red Wings: Jan Bednář, Lukáš Matěcha (oba brankáři), Matyáš Melovský (útočník). Florida Panthers: Marek Alscher (obránce). Montreal Canadiens: Jakub Dobeš, Jan Špunar (oba brankáři), Jan Myšák (útočník). Ottawa Senators: Tomáš Hamara (obránce), Dominik Kubalík, Jiří Smejkal (oba útočníci). Tampa Bay Lightning: Gabriel Szturc (útočník). Toronto Maple Leafs: David Kämpf (útočník). Metropolitní divize: Carolina Hurricanes: Jakub Vondraš (brankář), Martin Nečas (útočník). Columbus Blue Jackets: Pavel Čajan (brankář), David Jiříček, Stanislav Svozil (oba obránci), Martin Ryšavý (útočník). New Jersey Devils: Vítek Vaněček (brankář), Ondřej Palát, Tomáš Nosek (oba útočníci). New York Islanders: Jakub Škarek (brankář). New York Rangers: Filip Chytil (útočník). Philadelphia Flyers: nikdo. Pittsburgh Penguins: Libor Hájek (obránce), Radim Zohorna (útočník). Washington Capitals: nikdo. Západní konference: Centrální divize: Arizona Coyotes: Karel Vejmelka (brankář), Lukáš Heš (obránce), Jan Jeník (útočník). Colorado Avalanche: Pavel Francouz (brankář), Ivan Ivan, Ondřej Pavel (oba útočníci). Dallas Stars: Matěj Blümel, Radek Faksa (oba útočníci). Chicago Blackhawks: Petr Mrázek (brankář), Jiří Felcman, Marcel Marcel, Michal Teplý (oba útočníci). Minnesota Wild: David Špaček (obránce), Pavel Novák (útočník). Nashville Predators: Jáchym Kondelík (útočník). St. Louis Blues: Jakub Vrána (útočník). Winnipeg Jets: Šimon Kubíček (obránce), Kristian Reichel (útočník). Pacifická divize: Anaheim Ducks: Lukáš Dostál, Tomáš Suchánek (oba brankáři), Radko Gudas, Vojtěch Port (oba obránci). Calgary Flames: Daniel Vladař (brankář), Adam Klapka (útočník). Edmonton Oilers: nikdo. Los Angeles Kings: David Rittich (brankář). San Jose Sharks: Jan Rutta, Radim Šimek (oba obránci), Tomáš Hertl, Adam Raška, Filip Zadina (všichni útočníci). Seattle Kraken: Aleš Stezka (brankář), Eduard Šalé (útočník). Vancouver Canucks: Filip Hronek (obránce), Karel Plášek (útočník). Vegas Golden Knights: Jiří Patera (brankář), Jakub Brabenec, Matyáš Šapovaliv (oba útočníci).