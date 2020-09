V Kdyni se srazil vlak s technickým vozem, jsou zranění

Kdyně (Domažlicko) - Na nádraží v Kdyni na Domažlicku se dnes ráno srazil osobní vlak s technickým vozidlem. Podle prvních informací hasičů je na místě zřejmě přes 20 účastníků nehody, údaje o počtu zraněných se stále mění. Dva vrtulníky převezly do nemocnic v Plzni a v Praze čtyři lidi, další jsou ještě v péči záchranářů. Jeden z vrtulníků se vrací pro další zraněné. Ve vlaku byl také někdo zaklíněný. ČTK to řekli mluvčí policie, hasičů a záchranné služby. Na místě jsou všechny záchranné složky. Podle Drážní inspekce vjel osobní vlak za odjezdové návěstidlo, které bylo v poloze zakazující jízdu.

Armádní záchranářské vrtulníky převážejí zraněné do nemocnic v Plzni a v Praze - Motole. Vrtulník z Líní veze dva lidi do fakultní nemocnice v Plzni. Jsou při vědomí a mají středně těžké zranění. Jihočeský vrtulník směřuje dva pacienty se středně těžkým zraněním do Motola, řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. "Na místě je ještě v péči záchranářů 11 osob," uvedla.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se událost stala v 7:10. "Došlo k nedovolené jízdě osobního vlaku z Klatov do Domažlic za odjezdové návěstidlo, které bylo v poloze zakazující jízdu. Vlak následně vjel do postavené vlakové cesty pro služební vlak a došlo ke srážce," popsal situaci.

Podle dostupných informací se srazil osobní vlak a železniční diagnostická souprava, která se skládá z lokomotivy a jednoho vagonu. "Šlo o střet lokotraktoru, táhnoucího měřící vůz, a osobního vlaku," upřesnil mluvčí hasičů Petr Poncar. Hasiči vyprostili z vlaku jednoho člověka, další čtyři vyvedli a vynesli z havarované soupravy. Pro lidi z osobního vlaku přijel také evakuační autobus hasičů.

Provoz na trati mezi Kdyní a Domažlicemi je přerušen. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu.