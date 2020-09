V Kdyni se srazil vlak s technickým vozem, je 20 zraněných

Kdyně (Domažlicko) - Na nádraží v Kdyni na Domažlicku se dnes ráno srazil osobní vlak s technickým vozidlem. Záchranáři ošetřili a převezli do nemocnic 20 lidí, z toho čtyři byli vážně zranění. Dva armádní záchranářské vrtulníky převezly do nemocnic v Plzni a v Praze šest účastníků nehody, další odvezly sanitky. Ve vlaku byl jeden člověk zaklíněný. ČTK to řekli mluvčí záchranářů, hasičů a policie. Podle Drážní inspekce vjel osobní vlak za odjezdové návěstidlo, které bylo v poloze zakazující jízdu. Osobní vlak vykolejil.

Vrtulník z Líní odvezl dva vážně zraněné lidi do plzeňské fakultní nemocnice. Jihočeský vrtulník letěl se dvěma vážně zraněnými pacienty do Motola, řekla ČTK mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. "Dalších 16 zraněných bylo ošetřeno a transportováno se středně těžkými a převážně lehkými zraněními do okolních nemocnic Domažlice, Klatovy, Stod a Plzeň," řekla Svobodová. Vrtulník z Líní letěl se zraněnými do Plzně dvakrát.

Zdravotnické operační středisko Plzeňského kraje vyhlásilo druhý stupeň trauma plánu. Na místo přijelo sedm vozů zdravotnické záchranné služby, inspektor provozu, vůz pro řešení hromadného postižení osob a vrtulníky.

Video: Železniční nehoda v Kdyni

09.09.2020, 09:52, autor: HZS Plzeňského kraje, zdroj: PR

Případ si převzali domažličtí kriminalisté, evidují jej jako obecné ohrožení z nedbalosti, řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se událost stala v 7:10. "Osobní vlak jedoucí z Klatov do Domažlic projel odjezdové návěstidlo zakazující jízdu, vjel do postavené vlakové cesty pro služební vlak a následně se s tímto vlakem srazil," uvedl. Inspekce příčiny a okolnosti mimořádné události zjišťuje.

Na nádraží se srazil osobní vlak a železniční diagnostická souprava, která se skládá z lokomotivy a jednoho vagonu. "Šlo o střet lokotraktoru, táhnoucího měřicí vůz, a osobního vlaku," upřesnil mluvčí hasičů Petr Poncar. Hasiči vyprostili z vlaku jednoho člověka, další čtyři vyvedli a vynesli z havarované soupravy. Pro lidi z osobního vlaku přijel také evakuační autobus hasičů. Drážní hasiči na místo povolali dva jeřáby a podvalník, na který bude naložen vykolejený osobní vlak a následně bude po silnici transportován, řekl Poncar.

České dráhy na twitteru uvedly, že hasiči museli vyprostit strojvedoucího. "Šetření příčin je teprve na začátku, ale zatím vše nasvědčuje, že strojvedoucí ve stanici brzdil," uvedly České dráhy.

Provoz na trati mezi Kdyní a Domažlicemi je přerušen. Jezdí náhradní autobusá doprava. Omezení předpokládají dráhy zhruba do 17:00.