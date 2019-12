V Kazachstánu se po startu zřítilo letadlo, nejméně 12 mrtvých

Letecké neštěstí u města Almaty v Kazachstánu, kde se po startu zřítil letoun místních aerolinek se stovkou lidí na palubě. Letoun společnosti Bek Air na lince z kazašského největšího města Almaty do hlavního města Nur-Sultan při vzletu ztratil výšku, prorazil betonové ohrazení a narazil do dvoupodlažní budovy, uvedl dříve výbor pro civilní letectví, spadající pod kazašské ministerstvo dopravy.

Almaty - Nejméně 12 mrtvých si podle nejnovější bilance vyžádalo letecké neštěstí u města Almaty v Kazachstánu, kde se dnes krátce po startu zřítil do obydlené oblasti letoun místních aerolinek se stovkou lidí na palubě. Po nárazu do obytného domu se rozlomil. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Nejméně 66 lidí nehodu se zraněními přežilo a 50 z nich skončilo v nemocnici. Zraněno bylo i devět dětí.

"Přesné údaje o počtu obětí a přeživších budou oznámeny po ukončení záchranné akce," uvedlo ministerstvo vnitra. Úřady původně informovaly o 15 mrtvých, pak ale tento údaj snížily s odkazem na počáteční zmatek. Na místě zasahovala skoro tisícovka záchranářů a desítky sanitek.

Letoun nízkonákladové společnosti Bek Air na lince z největšího kazašského města Almaty do hlavního města Nur-Sultan při vzletu ztratil výšku, prorazil betonové ohrazení a narazil do dvoupodlažní budovy, uvedl výbor pro civilní letectví, spadající pod ministerstvo dopravy. Hořet ale stroj nezačal. Příčiny nehody má objasnit komise v čele s předsedou vlády.

Jedna ze svědkyň, která byla na palubě, místnímu zpravodajskému serveru Tengrinews řekla, že než stroj začal ztrácet výšku, uslyšela "hrozivý zvuk". "Letadlo se naklonilo. Bylo to jako ve filmu: lidé křičeli a plakali," uvedla žena. Další ze svědků řekl, že letoun se krátce po startu začal otřásat. "V jednom okamžiku jsme začali padat, ale ne vertikálně, ale ve sklonu. Zdálo se, že piloti nad strojem ztratili kontrolu," uvedl muž.

Na palubě letounu, který se podle agentury Reuters po dopadu rozpůlil, bylo podle upřesněných údajů letiště pět členů posádky a 93 cestujících; původně se hovořilo o 95 pasažérech. Stroj typu Fokker 100 v 7:05 místního času (02:05 SEČ) zmizel z obrazovek radarů a zřítil se za hranicemi letiště. V Almaty bylo podle agentury AP v té době jasno a teploty mírně pod nulou. Podle reportéra agentury Reuters, který se na místo neštěstí vydal krátce po pádu letadla, ala byla v oblasti hustá mlha.

Hned na místě zemřel kapitán stroje a dalších sedm lidí, další podlehli svým zraněním později během převozu na letiště nebo v nemocnici. Mezi oběťmi je také generál a novinářka. Ve zničeném domě podle dostupných informací nezahynul nikdo, protože byl prázdný.

Prezident Kasym-Žomart Tokajev vyjádřil soustrast pozůstalým a přislíbil pomoc i přísné potrestání viníků katastrofy.

Kazašské úřady až do objasnění katastrofy pozastavily lety aerolinek Bek Air i letadel typu Fokker 100, napsala agentura Interfax. Výrobce letounů Fokker podle AP v roce 1996 zkrachoval a zmíněný typ letounu se přestal vyrábět následující rok. Letoun, který dnes havaroval, naposledy dostal osvědčení o způsobilosti v květnu 2019.